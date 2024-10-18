Майбутній суперник Тайсона назвав найкращих бійців хевівейту всіх часів

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) назвав свого майбутнього суперника Майка Тайсона (50-6, 44 KO) бійцем хевівейту №1 усіх часів.

Про це Пол розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Sports Illustrated.

В особистому рейтингу блогера "Залізний Майк" випередив Мухаммеда Алі, Тайсона Ф'юрі, Евандера Холіфілда і Джорджа Формана. Відзначимо, що ведучий запитав у Пола лише про цих боксерів.

Особистий рейтинг бійців хевівейту від Джейка Пола

Майк Тайсон Мухаммед Алі Тайсон Ф'юрі Евандер Холіфілд Джордж Форман

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спочатку поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.