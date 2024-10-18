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Майбутній суперник Тайсона назвав найкращих бійців хевівейту всіх часів

Володимир Клепач — 18 жовтня, 14:12
Майбутній суперник Тайсона назвав найкращих бійців хевівейту всіх часів
Майк Тайсон і Джейк Пол
Getty Images

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) назвав свого майбутнього суперника Майка Тайсона (50-6, 44 KO) бійцем хевівейту №1 усіх часів.

Про це Пол розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Sports Illustrated.

В особистому рейтингу блогера "Залізний Майк" випередив Мухаммеда Алі, Тайсона Ф'юрі, Евандера Холіфілда і Джорджа Формана. Відзначимо, що ведучий запитав у Пола лише про цих боксерів.

Особистий рейтинг бійців хевівейту від Джейка Пола

  1. Майк Тайсон
  2. Мухаммед Алі
  3. Тайсон Ф'юрі
  4. Евандер Холіфілд
  5. Джордж Форман

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спочатку поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

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