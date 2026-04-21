Зірка снукеру залишив посаду експерта BBC через фінанси

Зірковий снукерист Шон Мерфі в останні роки був експертом і коментатором BBC під час турнірів Triple Crown (Masters, UK Championship, World Snooker Championship). Цього сезону він відмовився від цієї ролі.

Як зізнався Шон у коментарі для Metro.co.uk, причиною став фінансовий аспект.

"Ні, це ніяк не пов'язано зі спробою належним чином підготуватися до турніру. Ми вели переговори з керівництвом, але не змогли дійти згоди щодо деяких питань. Тому я вирішив, що за раніше обумовленою ставкою мені умови не підходять. І на цьому все", – заявив він.

Чемпіон світу 2005 року додав, що це забирало сили, але в нього чудово виходило поєднувати виступи і роль експерта.

"Це велика відповідальність. Це завжди пов'язане з певними труднощами, особливо коли ти сам ще береш участь у турнірі. Я завжди вважав, що непогано виходить у мене. Цього року я виїжджав на Чемпіонат Великобританії та Masters, не працюючи в команді коментаторів. То був мій вибір. І він залишиться моїм вибором і наступного сезону".

43-річний Мерфі за кар'єру виграв 12 рейтингових турнірів. Цього сезону роль коментатора для BBC виконував шотландець Джон Хіггінс.

Раніше Мерфі заявив, що щасливий від того, що чемпіонат світу залишиться в Шеффілді.

