Зірковий снукерист назвав ідеальну заміну легендарному "Крусіблу"

Зірка снукеру Шон Мерфі відреагував на той факт, що чемпіонат світу залишиться в легендарному театрі "Крусібл" до 2045 року.

Оскільки будівля через кілька років закриється на реставрацію, то в 2028-му World Snooker Championship проходитиме в іншому місті. У коментарі для Metro.co.uk "Чарівник" назвав ідеальне місце для ЧС.

"Я сподіваюся, що на той час, як це станеться, я все ще буду топовим гравцем і зможу це випробувати. Думаю, є сенс використати ці роки, аби, можливо, вивести проект за кордон. Спробуйте виступити на Tempodrom [Берлін]. Не знаю, як це спрацює з національною телекомпанією, такою як ВВС, швидше за все, не вийде. Тож якби нам довелося зупинитися десь у Великій Британії, то там є кілька феноменальних майданчиків".

Якщо чемпіонат світу вирішать залишити в Англії, то Шон виокремив дві арени.

"Цього року під час Masters ми вперше побували в Альберт-холі, і це були чудові враження. Можливо, перенести Masters до Альберт-холу на два роки, а чемпіонат світу провести в Александра Пелас".

Цьогорічний та наступний World Snooker Championship відбудеться в Шеффілді ще за умовами старого контракту.

43-річний Мерфі дебютував у професіоналах ще в 1998 році. У 2005-му він сенсаційно став чемпіоном світу. До того моменту він лише двічі відбирався на ЧС – обидва рази вилітав у першому раунді.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WST Шон посідає восьму сходинку.