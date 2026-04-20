Він не був у барбера 10 років: зірковий ведучий яскравими жартами анонсував зірку снукеру

Чемпіонат світу зі снукеру поки що проходить без сенсацій. За два дні турніру далі пройшли майстри кия з вищим посівом.

Та яскраві події відбуваються не лише за столом із зеленим сукном. Ведучий Роб Вокер добряче "просмажив" триразового чемпіона світу Марка Вільямса перед його виходом на гру.

Спочатку Вокер представив 22-річного поляка Антоні Ковальські, для якого це дебютна участь у World Snooker Championship, а потім прийшла черга "Вілло".

"29 років тому, саме в цей день, настав і його час бути молодим дебютантом із виглядом красивого юнака, в якого була густа шевелюра і прекрасний зір (сміх у залі). Як мало змінилося за роки, що минули (сміх). Він не був у барбера вже десятилліття (сміх), але ми не забуваємо: він залишається одним із найвеличніших. Фіналіст у 49-річному віці! Триразовий чемпіон світу! Чемпіонат світу не був би чемпіонатом світу без "Вілло". Ось він! Нестримний і незамінний! Марк Джей Вільямс!"

Rob Walker had a little fun with his latest Mark Williams intro 🤣#WorldChampionship pic.twitter.com/pMBOwQl1jZ — WST (@WeAreWST) April 19, 2026

Марк у молодому віці дійсно грав із солідним волоссям на голові. Ось, наприклад, як він виглядав у 1996-му.

Снукерист уже тривалий час жаліється на погіршення зору. Також він зізнавався, що відклав операцію з корекції через страх.

Вільямс – чоловік із дуже добрим почуттям гумору, тому немає сумнівів, що він і Роб погодили це перед оголошенням.

Напевно, навіть якщо не було домовленостей, то Марк не триматиме жодних образ, оскільки вже давно добре знайомий з Вокером.

Нагадаємо, валлієць розпочав свій шлях на ЧС із перемоги над Антоні Ковальські.

Після матчу він виклав пост у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер"), де пив пиво і написав наступне: "Поки всі змагаються в Шеффілді, я ось радію, що "накосячив" лише чотири рази, а не п'ять".

While all the players under in posting in sheffiekd, in celebrating the fact I only kissy 4 baka instead of 5 balks #cabthittgebalkfsrenough pic.twitter.com/NHK4Lb4RHS — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) April 20, 2026

У разі перемоги на чемпіонаті світу Марк пообіцяв пробігтися без одягу по трасі M4 між Лондоном і Кардіффом.

