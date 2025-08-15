Вілсона можна було дотискати: Юліан Бойко – про солідний виступ на Saudi Arabia Masters

Український снукерист Юліан Бойко чудово провів турнір Saudi Arabia Masters 2025.

Єдиний представник України в мейн-турі пройшов чотири раунди, а в п'ятому на нього очікувала гра з титулованим англійцем Кайроном Вілсоном. Чемпіон світу 2024 року мав серйозні проблеми, але зумів викрутитися зі складного становища.

"Чемпіон" вирішив поговорити з Юліаном і про гру проти Вілсона, і про сам турнір, а також дізналися найближчі плани 19-річного гравця у снукер.

– Почнемо з найсвіжішого, а потім до загального. Фрейм №7. Прикре невлучання чорної кулі... Які емоції були тоді. Чи можна вважати той промах вирішальним?

– Насправді він вплинув, але я намагався швидко забути той промах і рухатися далі. Шанси були і в наступному фреймі.

Чому промахнувся? Напевно, відчув, що перемога близько. На якийсь момент втратив концентрацію. В цілому, трохи замислився про вихід на наступну червону. Ось така втрата концентрації й, як результат, помилка. Нею Кайрен скористався.

Позиція Юліана в сьомому фреймі. Чорна куля зрадницьки не увійшла в лузу після удару. Скріншот Eurosport

– Фрейм №2. Поступаючись такому титану 0:60, багато хто б опустив руки. Ти цього не зробив – 73 очки поспіль. Як таке вдалося? Ще не було психологічного тиску чи як?

– Складно сказати чому, але мені легше грати перші фрейми. Якось не так відчуваю напругу, мабуть. У кожному матчі, який я грав, початок зустрічі був чудовий.

Ну і з Кайреном ми грали спаринги. У мене не було страху перед таким опонентом. Я просто намагався покарати його за помилки, поставити під тиск, щоб він відчув, що легкого матчу не буде.

– У другій половині зустрічі було добре чути, що успішні дії англійця супроводжувалися радісними і гучними вигуками. То хто це був: команда, друзі Кайрена? І чи сильно це збивало з пантелику тебе?

– Якщо чесно, напевно, трохи вплинуло. На майбутнє, звичайно, я маю вміти з таким справлятися. Інколи була навіть неповага. Наприклад, у контрі (вирішальний фрейм – прим.) я не забив червону кулю в середню лузу, і ті хлопці кричали: "Yes! Hoorey!".

Вони не тільки вболівали за Кайрена, а й відверто вболівали проти мене. Це не сім’я чи команда Кайрена. Я знаю його сім’ю, його брата – дуже порядні, інтелігентні люди.

Це були якісь фанати. Не знаю, чи місцеві, можливо, приїжджі. Ймовірно, вони прийшли з іншого столу – з матчу Ронні, бо він дуже швидко обіграв О’Коннора 5:0 на столі №1. Люди потихеньку перейшли до нас: ми починали, коли глядачів майже не було, але потім їх стало більше.

– Після гри Кайрен щось сказав чи було лише рукостискання?

– Ні, просто потисли руки. Ми знайомі, грали разом, я приїздив до нього, до клубу, де він тренується. Там і не було що говорити. Я побажав йому успіхів, коли ми вже були в лаунжі для гравців після гри.

– Тепер до загального. Опонентами були китаєць Венвей, досвідчений Зак Суреті, учень Марка Вільямса Джексон Пейдж і Луїс Хіткоут, який до зустрічі з тобою всіх обігрував 4:0. Ти переміг їх – чудовий результат. Якщо дати оцінку за 10-бальною шкалою, то яку б поставив собі? Можливо, були й моменти, які засмутили у матчах проти цих снукеристів?

– Загалом, я б дав 8,5 з 10. Гадаю, тактична гра і відіграші були на високому рівні. Але, наприклад, у матчі з Пейджем трохи не вистачало серійності, на мій погляд. Можна було робити переможні брейки, але вони зривалися на 30–40 очках. Звісно, можна було й Кайрена дотискати.

Було кілька дрібних помилок: декілька куль не забив у середню лузу, кілька разів не докотив биток на правильну сторону.

Я все це бачу, хочу розвиватися, тому беру помилки до уваги, щоб ставати кращим. Сподіваюся, якщо опинюся в такій ситуації ще раз, то пройду далі.

تغلب إيوليان بويكوعلى اللاعب لويس هيثكوت في #بطولة_نجوم_السنوكر



Iulian Boiko outplays Louis Heathcote to advance in #BattleOnTheBaize. pic.twitter.com/ug6pI2Q4N0 — Saudibilliards (@saudibilliards) August 11, 2025

– Ти спарингувався з Олівером Лайнсом. Він створив гучну сенсацію – вибив переможця Saudi Arabia Masters 2024 і лідера світового рейтингу Джадда Трампа. Вдалося обмінятися словами після його успіху?

– Часто з ним спарингуюся. Він чудовий гравець, тому для мене не диво, що він обіграв Джадда. Олівер, на мою думку, ще не досяг свого потенціалу.

Я впевнений, що від нього ми ще побачимо гучні результати. Але ні, поки що не говорив з ним, але при зустрічі привітаю.

– Гадаю, що під час турніру учасники з однієї країни якось кооперуються в групки: англійці з англійцями, китайці з китайцями і так далі. Ти – єдиний українець у мейн-турі. З ким із гравців під час турніру вдалося обмінятися словами про свої матчі? Може, хтось давав поради?

– Складно сказати, бо це все індивідуально. Якісь гравці більше соціалізуються між собою. Ронні і Трамп, я ще не порівнюю себе з ними (посміхається – прим.), вони ні з ким не соціалізуються, я також не люблю багато спілкуватися з іншими гравцями. Це може трохи збити з настрою: він може розповісти про свої проблеми, про свою гру – і це відволікає.

Я не дуже люблю товаришувати з колегами. Я з усіма в нормальних відносинах, можемо перекинутися кількома фразами, але дружніх стосунків немає.

– У тебе всі матчі були у вечірній частині дня. Цікаво, де ти мешкав, як проводив першу половину дня, як добирався до самої арени, чи багато це часу займало?

– Там були готелі, рекомендовані для гравців, але щоб дистанціюватися від великої кількості учасників, ми з тренером обрали інший. До арени від готелю на таксі добиратися 15 хвилин.

У першій половині дня я багато плавав – у готелі був відкритий басейн. Дивився матчі, звичайно. Поїсти їздили ближче до центру Джидди, щоб "убити" час. Був і обідній сон.

Увечері їхали на арену, півгодинки тренування – і сам матч.

– Шон Мерфі в інтерв’ю казав, що валіза з його речами (у тому числі з києм) застрягла в аеропорту міста Дубай. У тебе всі ці дні пройшли без екстрених ситуацій?

– Коли туди летів – усе було добре. Зараз я у Варшаві, прилетів провідати родину. Мій кий ще не прилетів – десь його не передали. Обіцяють, що найближчим часом відправлять іншим рейсом, і все буде гаразд.

– У тебе наступний турнір Wuhan Open і Чжао Сіньтун. Але перед цим у розкладі був польський турнір у місті Львувек, де будуть учасники з України (Матвій Лагодзинський, Михайло Ларков, Кирило Байдала), Польщі, Латвії та інших країн. Плануєш там зіграти?

– Так, турнір буде. Конкретно зараз не знаю, чи буду грати. Кий ще не прибув (посміхається – прим.). Якщо не встигне приїхати, то доведеться знятися. Я не хочу грати іншим києм, щоб не втрачати форму та звичку до мого кия.

– Ну тоді через 10 днів Чжао. Сіньтун вилетів від Кріса Вейкліна. Вдалося подивитися ту гру? І які очікування чи зараз просто відпочинок?

– Зараз відпочинок, але, звичайно, планую передивитися гру Чжао – Вейклін. Хочу побачити, як потрібно грати, оцінити дії Кріса, подивитися, які прийоми він застосовував, щоб вигравати фрейми.

Юліан успішно провів турнір. У першому раунді українець здолав Лу Венвея, далі – вибив учасника ЧС-2025 Зака Суреті, у раунді №3 Бойко був сильніше за валлійця Джексона Пейджа, а потім у непростій зустрічі переміг англійця Луїса Хіткоута, який до зустрічі з Юліаном здобув три перемоги з рахунком 4:0.