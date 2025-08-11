Далі – зірковий Вілсон: Бойко пробився до 5-го раунду Saudi Arabia Masters

У Джидді відбувся матч четвертого раунду престижного турніру Saudi Arabia Snooker Masters 2025 між Юліаном Бойко та Луїсом Хіткоутом.

Перемогу з рахунком 5:4 здобув 19-річний українець.

Cуперник розпочав 8:0, але потім допустив фол (биток відправив у лузу). Юліан зробив брейк на 79 очок і забрав перший фрейм.

Це, напевно, трохи підірвало впевненість 28-річного англійця – попередні три матчі Луїс виграв із рахунком 4:0. Другий фрейм також залишився за українським снукеристом.

У третьому фреймі Юліан вів 21:0, але синя куля зрадницьки не зайшла до лузи. Опонент набрав 70 очок за підхід до столу і скоротив відрив.

У четвертому фреймі Бойко оформив півсотню і відновив перевагу в два фрейми. П'ятий фрейм Луїс упевнено вів, але Юліан не здавався і зробив чудовий камбек – 59:54.

Утім, суперник здаватися не збирався – 95:0 і 4:2. У сьомому фреймі Бойко мав перевагу 38:6, але Хіткоут зумів поставити його у незручне становище. Як наслідок, фол і чудовий ривок. Наступний фрейм також забрав Луїс.

Нерви! У десайдері з ними (не без проблем) краще впорався єдиний представник України в мейн-турі.

Снукер – Saudi Arabia Masters

11 серпня, 4 раунд

Юліан Бойко (Україна) – Луїс Хіткоут (Англія) 5:4

У наступному раунді суперником киянина буде титулований Кайрен Вілсон. Англієць є чемпіоном світу 2024 року і вже розпочав новий сезон із перемоги на Shanghai Masters.

Українець ще не грав проти "воїна". Переможець пари Вілсон – Бойко в 1/8 фіналу зіграє з тріумфатором дуелі Сі Цзяхуей (Китай) – У Іцзе (Китай).