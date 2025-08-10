Бойко пробився до четвертого раунду Saudi Arabia Masters

Українець Юліан Бойко у третьому раунді Saudi Arabia Masters зійшовся з перспективним валлійцем Джексоном Пейджем.

Гра завершилася з рахунком 4:2 на користь 19-річного українця.

Юліан забрав перший фрейм, але наступні два залишилися за старшим на 4 роки опонентом. Луїс оформив дві півсотенні серії.

У наступних трьох фреймах Юліан грав впевнено і виважено, чим абсолютно заслужено здобув путівку до четвертого раунду.

Завтра український снукерист зіграє з англійцем Луїсом Хіткоутом. Його наступний опонент на початку липня відствяткував 28-річчя. Він проводить свій четвертий сезон серед професіоналів.

CAN ANYONE STOP THE HOOVER? 🙌



Louis Heathcote has won 12 frames in a row here in Jeddah, now defeating Scottish Open champ Lei Peifan in a whitewash!



He faces Jackson Page or Iulian Boiko in R4!

На Saudi Arabia Masters Хіткоут виступає дуже потужно – всіх суперників він переграв з рахунком 4:0. Спочатку вибив місцевого аматора Аймана Аламрі, який отримав вайлд-кард, надалі здолав Санні Акані з Таїланду, а в третьому раунді розгромив Лея Пейфаня, який на чемпіонаті світу цього року в першому колі обіграв Кайрена Вілсона.

Символічно, що переможець протистояння Бойко – Хіткоут в 1/16 фіналу вийде саме на Кайрена, який розпочав сезон-2025/26 з перемоги на турнірі Shanghai Masters