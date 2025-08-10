Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Бойко пробився до четвертого раунду Saudi Arabia Masters

Руслан Травкін — 10 серпня 2025, 22:39
Бойко пробився до четвертого раунду Saudi Arabia Masters
Юліан Бойко
WST

Українець Юліан Бойко у третьому раунді Saudi Arabia Masters зійшовся з перспективним валлійцем Джексоном Пейджем.

Гра завершилася з рахунком 4:2 на користь 19-річного українця.

Юліан забрав перший фрейм, але наступні два залишилися за старшим на 4 роки опонентом. Луїс оформив дві півсотенні серії.

У наступних трьох фреймах Юліан грав впевнено і виважено, чим абсолютно заслужено здобув путівку до четвертого раунду.

Завтра український снукерист зіграє з англійцем Луїсом Хіткоутом. Його наступний опонент на початку липня відствяткував 28-річчя. Він проводить свій четвертий сезон серед професіоналів.

На Saudi Arabia Masters Хіткоут виступає дуже потужно – всіх суперників він переграв з рахунком 4:0. Спочатку вибив місцевого аматора Аймана Аламрі, який отримав вайлд-кард, надалі здолав Санні Акані з Таїланду, а в третьому раунді розгромив Лея Пейфаня, який на чемпіонаті світу цього року в першому колі обіграв Кайрена Вілсона.

Символічно, що переможець протистояння Бойко – Хіткоут в 1/16 фіналу вийде саме на Кайрена, який розпочав сезон-2025/26 з перемоги на турнірі Shanghai Masters

Читайте також :
Відео Фото Вілсон тріумфує, Картер на характері, проблеми О'Саллівана і Трампа: підсумки Shanghai Masters 2025
снукер Юліан Бойко більярд

снукер

Бойко прокоментував перемогу над досвідченим англійцем у 2 раунді Saudi Arabia Masters
Бойко обіграв учасника чемпіонату світу в другому раунді Saudi Arabia Masters
Бойко з перемоги розпочав виступи на Saudi Arabia Masters
Картер дав оцінку сенсаційному виступу на Shanghai Masters
Вілсон висловився про перемогу над Картером у фіналі Shanghai Masters

Останні новини