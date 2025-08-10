Бойко пробився до четвертого раунду Saudi Arabia Masters
Українець Юліан Бойко у третьому раунді Saudi Arabia Masters зійшовся з перспективним валлійцем Джексоном Пейджем.
Гра завершилася з рахунком 4:2 на користь 19-річного українця.
Юліан забрав перший фрейм, але наступні два залишилися за старшим на 4 роки опонентом. Луїс оформив дві півсотенні серії.
У наступних трьох фреймах Юліан грав впевнено і виважено, чим абсолютно заслужено здобув путівку до четвертого раунду.
Завтра український снукерист зіграє з англійцем Луїсом Хіткоутом. Його наступний опонент на початку липня відствяткував 28-річчя. Він проводить свій четвертий сезон серед професіоналів.
На Saudi Arabia Masters Хіткоут виступає дуже потужно – всіх суперників він переграв з рахунком 4:0. Спочатку вибив місцевого аматора Аймана Аламрі, який отримав вайлд-кард, надалі здолав Санні Акані з Таїланду, а в третьому раунді розгромив Лея Пейфаня, який на чемпіонаті світу цього року в першому колі обіграв Кайрена Вілсона.
Символічно, що переможець протистояння Бойко – Хіткоут в 1/16 фіналу вийде саме на Кайрена, який розпочав сезон-2025/26 з перемоги на турнірі Shanghai Masters