Мерфі оформив вихід у чвертьфінал, проблеми Вільямса: результати матчів чемпіонату світу

На чемпіонаті світу зі снукеру тривають матчі другого раунду.

Англієць Шон Мерфі досить впевнено розібрався з китайцем Сяо Годунем. "Чарівник" виграв із рахунком 13-3.

Марк Аллен перед третьою сесією втримує лідерство над Кайреном Вілсоном (9-7). Зокрема, північноірландцю вдався чудовий тотал кліренс на 140 очок.

Рівність між Діном Джуньху та Чжао Сіньтунем. Легенда Китаю не збирається просто так здаватися своєму зірковому земляку – 4-4.

Перед загрозою вильоту опинився Марк Вільямс. Валлієць наразі програє з рахунком 6-10 Баррі Хокінсу.

Справи могли бути гірше, адже два фрейми вечірньої сесії триразовий чемпіон світу забрав лише на останній чорній.

Снукер – чемпіонат світу 2026

1/8 фіналу, 24 квітня

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться матч між зірковими Ронні О'Салліваном і Джоном Хіггінсом. "Ракета" визнавав, що відчуває себе старим на цьогорічному World Snooker Championship.

