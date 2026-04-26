О'Салліван оформив гадикап над Хіггінсом, виліт Вілсона та Вільямса: результати матчів на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 26 квітня 2026, 05:05
Ронні О'Салліван
WST

Вчора, 25 квітня, вийшов, напевно, найбільш насичений день цьогорічного World Snooker Championship.

У денній сесії Марк Аллен втримав свою перевагу над Кайреном Вілсоном. Чемпіон світу 2024-го поступився з рахунком 9-13.

Північноірландець уже тривалий час тримається в списку топових гравців (навіть був №1 світового рейтингу), але ще не вигравав головний трофей.

В 1/4 фіналу на нього буде чекати Баррі Хокінс, гравець зі схожею долею на Аллена (без титулу, але з фіналом у 2013-му).

"Яструб" здолав Марка Вільямса (13-9). Валлієць торік дійшов до фіналу, але тепер припинив боротьбу ще в другому раунді.

Другу сесію зіграли найголовніші зірки Китаю: Чжао Сіньтун і Дінь Джуньху.

Поставити снукер – позиція, з якої биток (біла куля) не може дістати ту кулю, яка за правилами має бути зіграна; він або "замазаний", або навіть повністю закритий. Якщо снукерист не влучає по потрібній кулі – це фол. На відео вище Дінь мав грати по червоній після відіграшу Сіньтуна (снукерист робить таке, коли не бачить можливості для атаки – прим.), але биток ідеально "зайшов" за коричневу.

Чемпіон світу мав перевагу в три фрейми (8-5). Його досвідченіший колега все ж знайшов у собі сили втримати інтригу в поєдинку. Сьогодні вони розпочнуть третю сесію за рахунку 9-7 на користь Чжао.

Величезними жартами у різних соцмережах супроводжувався поєдинок між іранцем Хоссейном Вафаеї та Джаддом Трампом. Здається, тут пояснення зайві.

Джадд хоч і завершив сесію солідним сенчурі-брейком на 115 очок, але в попередніх фреймах робив нетипові для себе помилки. "Принц Персії" вперше грає в 1/8 фіналу ЧС, але здаватися без бою не планує – 4:4.

Головний матч дня (якщо не всього другого раунду!) стартував о 21:00 за київським часом. До столу вийшли легендарні Ронні О'Салліван і Джон Хіггінс.

Їм обом по 50 років. "Ракета" дебютував на світовій першості ще в 1993-му, його колега – через два роки.

Іноді позиція на столі змушувала Ронні йти на ось такі удари
Шотландець відверто провалив сесію. За такої гри 2 фрейми – успіх.

Ронні діяв дуже серійно, чудово керуючи битком. Звичайно, не обходилося без помилок, але гандикап він тепер має чудовий – 6:2.

Снукер – чемпіонат світу 2026
1/8 фіналу, 24 квітня

Нагадаємо, Ронні визнавав, що відчуває себе старим на цьогорічному World Snooker Championship.

