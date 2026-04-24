Зірка снукеру відреагував на падіння Лестера до третього дивізіону

Чотириразовий чемпіон світу зі снукеру Марк Селбі відреагував на падіння Лестера до Першої ліги (третій за силою дивізіон) після 10-річчя з моменту перемоги в АПЛ.

Селбі, який сам із цього міста і є палким прихильником клубу, має стриманий оптимізм, а також вдячний "лисицям" за десятиліття. Його слова передає Express.co.uk.

"Звичайно, так, це важко, бо ми пережили чудові часи, і зараз це так. Але якби хтось сказав мені у 2015 році, що клуб виграє Прем'єр-лігу, Кубок Англії, буде в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, візьме Суперкубок Англії, а потім через 10 років буде у Першій лізі, я б все одно прийняв це. Те, що зараз відбувається – це наша звична історія. Ми б підвищувалися в класі, понижувалися, підвищувалися, понижувалися. Тож сталася просто одна з таких речей".

Читайте також : Відео Казка з нещасливим кінцем. Як Лестер після чемпіонства впав на дно

Марк добре товаришує з Джеймі Варді – головною легендою клубу XXI століття. За його словами, він питав у форварда Кремонезе чи є шанс, що він повернеться.

"Я написав йому минулого тижня: "Чи є у тебе шанс повернутися?". Він чудово нам служив, і не можна звинувачувати його в тому, що він пішов кудись ще".

Mark Selby parades his World Snooker Championship trophy to the crowd at half-time.



Not a bad week for Leicester. pic.twitter.com/r8FJaokJka — Squawka Live (@Squawka_Live) May 7, 2016

Селбі за кар'єру виграв чотири рази чемпіонат світу. Нещодавно легендарний Стів Девіс назвав його найбільш недооціненим снукеристом світу.

