Бойко повертається, О’Салліван приносить радість фанатам: прев’ю World Open 2026
Після двотижневої паузи повертаються турніри під егідою World Snooker Tour. На черзі – World Open 2026.
Турнір у Юшані цікавий одразу з кількох причин. По-перше, там виступить Юліан Бойко. По-друге, це передостанній рейтинговий турнір перед самим чемпіонатом світу. Так-так – сезон стрімко підходить до завершення.
Розповідаємо, що ще потрібно знати про World Open, місце його проведення та масову кількість "відмовників".
Що за World Open?
Насправді цей турнір має довгу та насичену історію – заснований він був ще у 1982 році. Уже через два роки подія змінила назву на Grand Prix і існувала під нею до 2009-го, поки не покинула територію Великої Британії. Щоправда, у період 2001–2003 років турнір називався LG Cup, бо історія історією, але якщо спонсор платить…
Турнір досить престижний, тому серед переможців – справжні легенди: Рей Ріардон, Стів Девіс, Джиммі Вайт, Стівен Хендрі (аж п'ять разів!), Джон Хіггінс, Марк Вільямс, Ронні О'Салліван, Джадд Трамп.
Єдиним винятком можна вважати Кріса Смалла. Шотландець сенсаційно тріумфував у 2001 році. Та перемога так і залишилася єдиною для нього на рейтингових турнірах, а рекордною позицією в рейтингу стала лише 12-та сходинка у 2004-му.
Втім, применшувати його успіх не варто. Його шлях до титулу був справжнім випробуванням: у 1/8 фіналу здолав Джона Хіггінса (5:2), потім переграв Ронні О'Саллівана (5:1), далі розібрався зі Стівом Девісом (6:4), а завершив похід перемогою над Аланом Макманусом (9:6).
Назвати такий шлях випадковістю – м'яко кажучи, несправедливо.
Перед сезоном 2011/12 турнір переїхав до Китаю. Відтоді він і носить назву World Open.
З 2020 по 2024 рік змагання не проводилися через пандемію COVID-19.
Юліан Бойко в грі
Кваліфікаційні матчі відбулися ще в лютому. Суперником українця був досвідчений Роберт Мілкінс. Цього сезону 20-річний Юліан уже прикро програвав цьому опоненту – з 3:0 до 3:4.
У Барнслі ситуація вийшла майже дзеркальною: Мілкінс швидко повів 2:0, але далі ініціативу перехопив Бойко – і в підсумку забрав матч.
Суперником киянина в першому раунді буде Марко Фу – легенда гонконгського снукера та один із найкращих азійських гравців 2000-х і 2010-х років. Підтвердженням цього є і те, що у 2007 році він виграв World Open.
Зараз йому вже 48 років, і він далекий від свого піку форми. Але це зовсім не робить його менш небезпечним. У кваліфікації Фу розібрався з Діном Джуньхуєм – справжнім Христофором Колумбом китайського снукера.
Приємний ліричний відступ
Пауза між турнірами WST не означала, що снукер взяв паузу. У цей час в іспанському місті Гандія проходили чемпіонати Європи різних вікових категорій.
Те, що снукер в Україні набирає обертів, яскраво підтвердив Матвій Лагодзинський. У категоріях U-16 та U-18 він зупинився за крок до фіналу – на стадії півфіналів.
Добре проявили себе й інші українці, які поїхали до Іспанії: Михайло Ларков, Денис Хмелевський, Артем Суржиков, Кирило Байдала, Петро Сидоренко, Савелій Нікітін, Артем Целуйко та Антон Казаков.
Останній показав справжній клас.
21-річний Казаков уже виступав у мейн-турі з 2022 по 2024 рік, що автоматично відносило дніпрянина до когорти фаворитів. І цей статус він підтвердив на всі сто.
Спочатку Антон виграв чемпіонат Європи U-21, завдяки чому повернувся до еліти. А вже наступного тижня, на хвилі неймовірної форми, додав до цього ще й титул чемпіона Європи серед дорослих.
Вражаюча серія – 18 перемог поспіль.
Тож уже наступного сезону Україна матиме рекордну для себе кількість гравців у мейн-турі:
- Юліан Бойко
- Михайло Ларков
- Антон Казаков
І це ще один доказ того, що український снукер поступово, але впевнено заявляє про себе на міжнародній арені.
Повертаємося до Юшаня
Головним хедлайнером новин у цьому місті в останні дні став Ронні О'Салліван. По-перше – він доїхав. Уже успіх. По-друге – "Ракета" традиційно обожнює Китай, а Китай обожнює його.
Це чудово підтвердила зустріч із уболівальниками в місцевій академії – зал був буквально забитий ущент.
Англієць навіть устиг пограти у гейбол – популярний у Піднебесній різновид більярду – і продемонстрував кілька виставкових ударів разом із місцевим 6-річним вундеркіндом Ву Ічженем. Зокрема, він розвеселив публіку ефектним ударом із маленької дитячої підставки.
Для 50-річного майстра це фактично останнє справжнє "тренування" перед чемпіонатом світу. Ронні вигравав World Open лише раз – ще у 2004 році. Були й виходи до фіналу, але у 2000, 2005, 2007 та 2010 роках вони завершувалися поразками.
Втім, цього разу О'Салліван усе одно залишається серед фаворитів…
Одна відмова за іншою
…і частково це пов'язано з тим, що від участі у турнірі відмовилися аж шість гравців.
Китайські зірки, звісно, не могли дозволити собі пропустити домашній турнір. А ось кілька топ-гравців вирішили краще зосередитися на підготовці до Tour Championship.
Серед тих, хто пропустить турнір, – Марк Селбі, Кріс Вейклін та Баррі Гокінс. Усі троє цього сезону вже вигравали рейтингові титули, тож цілком могли б "пошуміти" і в Юшані.
Також не буде Джека Джонса, Девіда Гілберта та Стівена Магвайра – гравців, які в хороший день здатні обіграти абсолютно будь-кого.
Головні фаворити
Попри всю повагу до Ронні, експерти називають головними претендентами на титул Джадда Трампа та Чжао Сіньтуна.
Китаєць перед паузою був просто неймовірним – настільки, що World Snooker Tour визнав його найкращим гравцем лютого.
Щоправда, обидва фаворити розташовані в нижній частині сітки, тому можуть зустрітися ще в півфіналі, за крок до вирішального матчу. За рейтингом головною перешкодою для них може стати Марк Вільямс.
А ось верхня частина сітки виглядає ще цікавішою.
Тут одразу кілька гучних імен: Ронні О'Салліван, його ровесник Джон Хіггінс, Шон Мерфі, Кайрен Вілсон, Марк Аллен.
Саме тут зібралася й більшість китайських гравців на чолі з надзвичайно перспективним У Іцзе.
Призові гроші
Призовий фонд World Open 2026 становить £825 000. Переможець турніру отримає £175 000, а фіналіст – £75 000.
Розподіл призових виглядає так:
- Переможець – £175 000
- Фіналіст – £75 000
- Півфінал – £33 000
- Чвертьфінал – £22 000
- 1/8 фіналу – £14 000
- 1/16 фіналу – £9 000
- 1/32 фіналу – £5 000
- Найвищий брейк – £5 000
Де дивитися World Open 2026
Ті, хто не зможе бути на місці в Yushan Sport Centre, мають кілька варіантів для перегляду турніру.
- TNT Sports та Discovery+ – трансляції у Великій Британії та Ірландії
- Eurosport – трансляції в більшості країн Європи
- стримінгові платформи Discovery+ та HBO Max – онлайн-перегляд у різних регіонах
- сервіс WST Play – у країнах, де немає локального мовника
В Україні матчі традиційно доступні на телеканалах Eurosport, які входять до пакетів платформ MEGOGO та HBO Max.