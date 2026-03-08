Українець Казаков став чемпіоном Європи U-21. Він приєднався до Бойка та Ларкова в мейн-турі

В іспанському місті Гандія завершився чемпіонат Європи U-21 зі снукеру. Переможцем став українець Антон Казаков.

У фіналі він здолав валлійця Райлі Павелла з рахунком 5:3.

Снукер – чемпіонат Європи U-21

Фінал, 8 березня

Антон Казаков (Україна) – Райлі Павелл (Вельс) 5:3

21-річний Казаков програвав із рахунком 0:2 і 2:3, але в наступних трьох фреймах діяв упевненіше.

В останньому фреймі тривалий час тривала тактична боротьба, але суперник допустив фол (не влучив по червоній), що зробило відрив Антона ще соліднішим.

Райлі треба було шукати два снукери, але українець зумів забити останню червону (відео з тайм-кодом), чим забезпечив собі перемогу.

Тріумф дозволив Антону отримати дворічну картку в мейн-тур, де він уже виступав з 2022 по 2024 рік, але не зумів закріпитися.

Зазначимо, що торік чемпіоном Європи в U-21 став Юліан Бойко, який досить солідно провів перший рік у WST після повернення.

Серед чемпіоном Європи особливо варто виділити Марка Аллена (був №1 у світі) і Луку Бреселя (ставав чемпіоном світу) Скріншот

Нещодавно чемпіоном світу серед U-18 став Михайло Ларков. За цей успіх він також отримав путівку в професійний тур.

Таким чином, серед найкращих снукеристів світу буде відразу три українці.