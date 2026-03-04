Легенда снукеру зізнався, що має фобію до чайних пакетиків

Триразовий чемпіон світу зі снукеру Марк Вільямс зізнався, що має несподівану фобію. Він повідомив про страх до чайних пакетиків.

Про це пише BBC.

50-річний спортсмен розповів ведучій BBC Катрін Геледд, що він "у скрутному становищі", після того як вона в прямому ефірі викрила його страх перед чайними пакетиками.

Вільямс зізнався, що почувається набагато комфортніше біля сукна, ніж біля гарячого напою.

Під час перерви чвертьфінального матчу Welsh Open в місті Лландидно ведуча сказала, що за пів години гри в снукер можна "багато дізнатися" про людей.

Далі вона розкрила незвичайну фобію шокованого валлійця, який працював разом з нею в якості експерта.

"Чудово, не можу дочекатися, коли зможу звідси піти", – пожартував Вільямс у відповідь.

Геледд сказала, що ця незвичайна фобія називається діклебгофобія – страх перед чайними пакетиками.

Цей страх відрізняється від тепдофобії, яку жартома описують як страх або сильну неприязнь до погано завареного чаю.

Коментатор, ексзірка цього виду спорту, а тепер експерт зі снукеру Стівен Хендрі підтвердив, що його давній супротивник, відомий своїм почуттям гумору, був чесний щодо своєї фобії.

"Я погрожував йому, що коли ми підемо грати в гольф, я візьму з собою кілька пакетиків, коли він буде готовий до удару", – розповів він у подкасті Snooker Club від WST.

Хендрі розповів, що його давній друг попередив, що "вдарить" його, якщо він принесе чайні пакетики на поле для гольфу.

"Це так дивно, і він абсолютно серйозно ставиться до цього. Він каже: "Якщо ти коли-небудь це зробиш, я прийду за тобою", – додав він.

Хендрі розповів, що був свідком незвичайних звичок валлійця, коли вони змагалися один з одним наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років.

"Це найдивніша річ, яку я коли-небудь бачив. Він не п'є чай, каву чи будь-які гарячі напої", – зізнався іменитий шотландець.

Наступним турніром для Вільямса в снукерному турі буде World Open в Юшані, Китай. Буде грати там і Юліан Бойко.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу World Snooker Tour валлієць посідає четверту позицію.