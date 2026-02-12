Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Відігрався з 0:2: Бойко вийшов в основну стадію World Open

Руслан Травкін — 12 лютого 2026, 03:23
Відігрався з 0:2: Бойко вийшов в основну стадію World Open
Юліан Бойко
IulianBoikoTeam

Єдиний представник України в мейн-турі снукеру Юліан Бойко зумів вийти в основну стадію престижного турніру World Open.

У матчі кваліфікації, який проходив у місті Барнслі (Англія), українець переграв досвідченого Роберта Мілкінса.

Снукер – World Open 2026
Кваліфікація, 11 лютого

Юліан Бойко – Роберт Мілкінс 5:3

49-річний англієць, який ще в червні 2023-го посідав 12-те місце світового рейтингу, чудово розпочав матч, двічі поспіль робивши серії на 74 очки в стартових фреймах.

Після 2:0 Бойко зібрався й забрав третій фрейм, де суперник також тривалий час був лідером.

На підйомі Юліан зрівняв рахунок, а потім взагалі повів 4:2. У фреймі №7 Роберт знову оформив залікову серію (67 очок).

Мав шанси опонен перевести гру на десайдер та все таки помилився, чим і скористався українець.

В основній стадії World Open суперником Бойка буде переможець пари Дін Джуньху – Марко Фу. Матч між ними відбудеться сьогодні.

World Open прийматиме китайське місто Юшань. Турнір відбудеться з 16 по 22 березня. Призовий фонд – 825 тисяч фунтів. Переможець отримає 175 тисяч. 

Читайте також :
Відео Фото Від британських офіцерів до мільйонних призів: історія та правила снукеру
снукер Юліан Бойко

Юліан Бойко

Шанс на реванш: Бойко зіграє з досвідченим англійцем у кваліфікації World Open 2026
Бойко програв перспективному бельгійцю в матчі за вихід на Welsh Open
Бойко успішно розпочав кваліфікацію на Welsh Open
Бойко завершив виступи в кваліфікації German Masters
Бойко успішно розпочав кваліфікацію German Masters

Останні новини