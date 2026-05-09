О'Салліван двома перемогами розпочав виступи на турнірі World Seniors Championship

Зірка снукеру Ронні О'Салліван успішно стартував на дебютному для себе ветеранському чемпіонаті світу.

У матчі другого раунду "Ракета" обіграв ірландця Кена Догерті. Чемпіон світу 1997 зумів взяти лише один фрейм, тоді як англієць відповів перемогами в чотирьох.

Далі – Пітер Лайнс. Цього разу Ронні віддав супернику два фрейми, але здобув цілком заслужену перемогу.

Пітер вів 2-1. Однак семиразовий чемпіон світу швидко ввімкнув інший рівень, зрівнявши рахунок сенчурі на 109 очок із середнім часом на удар у 10 секунд, а потім зробив ще два брейки на 65 та 70 очок.

RAPID FROM THE ROCKET ⏱️



An incredible quick-fire break of 109 from Ronnie O'Sullivan to level at 2-2!



10 seconds average shot time in that break 🤯



Watch it live on @Channel5Sport and @PlutoTV #SeniorsSnooker pic.twitter.com/uL8vC2rLJR — World Seniors Snooker Tour (@WorldSeniors) May 8, 2026

У півфіналі суперником О'Саллівана буде Роберт Мілкінс. Іншу путівку в фінал розіграють Джо Перрі та Крейг Стедман.

