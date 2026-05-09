О'Салліван двома перемогами розпочав виступи на турнірі World Seniors Championship
Зірка снукеру Ронні О'Салліван успішно стартував на дебютному для себе ветеранському чемпіонаті світу.
У матчі другого раунду "Ракета" обіграв ірландця Кена Догерті. Чемпіон світу 1997 зумів взяти лише один фрейм, тоді як англієць відповів перемогами в чотирьох.
Далі – Пітер Лайнс. Цього разу Ронні віддав супернику два фрейми, але здобув цілком заслужену перемогу.
Пітер вів 2-1. Однак семиразовий чемпіон світу швидко ввімкнув інший рівень, зрівнявши рахунок сенчурі на 109 очок із середнім часом на удар у 10 секунд, а потім зробив ще два брейки на 65 та 70 очок.
У півфіналі суперником О'Саллівана буде Роберт Мілкінс. Іншу путівку в фінал розіграють Джо Перрі та Крейг Стедман.
