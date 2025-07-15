Бойко з нічиєю, кілька сенсацій, успіх жінок: підсумки перших 2 тижнів Ліги чемпіонів

У Лестері підійшли до завершення перші два тижні снукерної Ліги чемпіонів. Перший етап найжорсткіший – зі 128 учасників залишаться лише 32. Імена 28 з них уже відомі.

На жаль, не зумів пройти до наступного етапу й єдиний представник України в мейн-турі – Юліан Бойко.

"Чемпіон" підбиває підсумки виступу українця, оцінює загальні результати та розповідає, що буде далі.

Нормально. Чудово. Погано.

Саме такими словами можна описати гру Юліана Бойка на першій груповій стадії Championship League (ranking).

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Чесно кажучи, ще до старту було зрозуміло – головним фаворитом квартету є Бен Вулластон: найуспішніша кар’єра, найвищий рейтинг на даний момент, а кілька місяців тому англієць узагалі дійшов до 1/8 фіналу чемпіонату світу.

У першому фреймі була боротьба. Другий 19-річний киянин провів чудово. А от у третьому Бен показав свій рівень – сенчурі на 108 очок. Потім ветеран просто впевнено довів справу до перемоги. В цілому – нормальний результат.

Роббі Вільямс також має солідний список досягнень. Хоча в мейн-турі він з 2012 року, довго боровся за збереження місця серед профі. Все змінилося в останні два роки – англієць закріпився в топ-50, а два роки тому взагалі досяг рекордного для себе 36-го місця у рейтингу.

У цьому матчі – нічия. Юліан за чотири фрейми набрав більше очок і чудово проявив себе проти вдвічі старшого опонента.

Щоб претендувати на прохід і призові (які є водночас рейтинговими очками), українцю було достатньо не програти Флоріану Нюссле. У перших фреймах суперники обмінялися сенчурі. Але наступні два залишилися за 24-річним австрійцем. Звісно, це – погано. Але сезон тільки стартує. У головної надії України в снукері ще буде достатньо можливостей для реваншу та здобуття очок.

Досвід здобуто. Юліан довів, що може гідно протистояти дуже досвідченим візаві, сам ставити снукери, виходити з патових ситуацій. Будемо стежити.

Картер, Хокінс, Цзяхуей – вилетіли. Шон Мерфі – головний невдаха

Про провали кількох зірок "Чемпіон" писав ще в анонсі до старту Юліана Бойка, тому не будемо повторюватися надто докладно.

Ось список снукеристів, які дещо несподівано вилетіли: Баррі Хокінс (1-й номер посіву, Англія), Шон Мерфі (3, Англія), Си Цзяхуей (4, Китай), Алі Картер (6, Англія), Гері Вілсон (7, Англія), Джек Джонс (10, Уельс), Джиммі Робертсон (23, Англія).

Картер виступав у ролі чинного чемпіона. Си Цзяхуей у цьому році дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу, де програв Ронні О’Саллівану 9:13. Але в Лізі чемпіонів у китайця відверто не складається. Для нього це вже шоста участь у рейтинговому турнірі формату Championship League – і вчетверте він вибуває ще на першому етапі. Ще двічі доходив до другого.

Шон Мерфі взагалі програв усі три поєдинки. Лише він (2005 рік) і 49-річний Стюарт Бінем (титул 2015 року) мали у своєму активі чемпіонство світу. Але як же по-різному виступили! Стюарт – три перемоги в трьох матчах, і лише один програний фрейм.

Цікаво, що у фіналі чемпіонату світу-2005 Мерфі зустрічався з Меттью Стівенсом. Цього разу валлієць у рівному бою переграв не менш досвідченого земляка Раяна Дея – і пробився до другого етапу.

Різні результати жінок

У снукері немає гендерного поділу на професійному рівні. На відміну від тенісу, боксу чи футболу, снукер – не контактний спорт і не залежить від фізичної сили, швидкості чи вибуховості. Звичайно, певну перевагу може дати довжина рук чи загальні антропометричні дані, але головне тут – навички володіння києм.

Організатори снукеру – World Snooker Tour (WST) і World Women's Snooker (WWS) – останніми роками активно просувають ідею рівних можливостей. Найкращі представниці жіночого снукеру отримують вайлд-карди на турніри або пробиваються до основної сітки через кваліфікацію.

У Лізі чемпіонів 2025 свої сили спробували справжні гросмейстерки жіночого снукеру: англійка Реан Еванс (12-разова чемпіонка світу), переможниця двох останніх світових першостей 22-річна китаянка Бай Юлу, її принципова суперниця 25-річна Мінк Нутчарут із Таїланду, а також зірка Гонконгу Ин Оньї – триразова чемпіонка світу серед жінок.

Реан Еванс, Ин Оньї, Мінк Нітчарут Instagram Onyee Ng

Кожна з них показала різні результати. Але найголовніше – усі грали на рівних із чоловіками. І особливо вразила Ин Оньї.

Спочатку 34-річна снукеристка зіграла внічию з фаворитом групи Деніелем Веллсом, а потім також не програла Хе Гоцяну.

В останньому турі її суперником був 19-річний ірландець Леон Кроуні. Рахунок – 3:0. Цього могло б бути замало для першого місця, якби Хе не програв Веллсу або Веллс виграв із рахунком 3:0. Але валлієць переміг із потрібним для Ин рахунком – 3:1. Місце у другому етапі здобуто!

Бай Юлу стала лише третьою у своїй групі. Якщо нічиї з Гері Вілсоном та Аміром Саркошем можна вважати успіхом, то нічия з аматором Алексом Кліншоу позбавила її шансів на вихід.

Непогано проявила себе й Мінк Нутчарут. Вона почала з нічиєї проти "снукериста-ліфтера" Алана Тейлора. Той дебютував у профі ще у 2014 році, але шість разів вилітав з туру. Щоправда, майже завжди повертався. Потім були поразки від фаворита групи Тома Форда (0:3) та аматора Саймона Блеквелла (1:3).

Сьогодні, 15 липня, розпочне виступи Реан Еванс. Її суперники: Мартін О’Доннелл, Гао Янг і улюбленець Стівена Хендрі – представник Таїланду Тепчая Ун-Ну.

Гравець-сенсація

У другому етапі змагатимуться представники Англії, Китаю та Шотландії. І це не дивно – снукер у цих країнах надзвичайно популярний. Вище ми вже згадували про успіх Ин Оньї з Гонконгу. Так, там снукер теж має свою вагу.

А от головною сенсацією варто вважати справжній подвиг латвійця Артемійса Жижинса – єдиного представника своєї країни у мейн-турі. Його, як і Юліана Бойка, об’єднує вік – обом по 19.

За рейтингом він був головним претендентом на друге місце. І справу зробив: 3:1 з пакистанцем Фарахом Аджайбом, 3:0 з англійцем Кайденом Брайлі. У фінальному турі латвієць "насухо" переграв фаворита групи Си Цзяхуея. Абсолютно заслужений тріумф!

Серед тих, хто продовжить боротьбу і бельгієць Бен Мертенс. Якщо врахувати перемогу Луки Бреселя на чемпіонаті світу-2023, то не можна сказати, що снукер не має традицій у цій країні.

20-річний Мертенс – чемпіон світу U-16, чемпіон Європи U-18 та U-21. Просто фантастичний резюме. Недарма його вже прозвали "Диво-хлопчиком". І є всі підстави вірити, що він стане гідним наступником Бреселя.

Екзотичні країни

І це ще не все. Окрім українця та латвійця, у Лізі чемпіонів виступали й представники зовсім не снукерних країн.

Юліан Бойко поступився єдиному австрійцю серед профі – Флоріану Нюссле. Також грали по двоє представників Бельгії, Пакистану, Гонконгу, три поляки, угорець, німець, швейцарець, канадець з індійським корінням, індієць і навіть бразилець.

Жодному з них немає й 40 років. А більшість представників зі Східної Європи – це взагалі підлітки або юнаки.

Юліану Бойку – 19. Угорцю Балошу Ревесу – 18. Бельгійцю Жульєну Леклерку – 22, поляку Антоні Ковальському – 21. А Жижинсу з Латвії виповнилося 19 лише місяць тому.

A wise head on young shoulders! 🧠😏



14-year-old Michal Szubarczyk put former World Champ Shaun Murphy in a couple tight spots 👀 pic.twitter.com/L9qM8UsMGE — WST (@WeAreWST) June 24, 2025

Та навіть на цьому фоні найбільше виділяється Міхал Шубарчик. 14-річний хлопець уже став чемпіоном Польщі серед U-18 та U-21. 2025 рік – справжній прорив для нього на міжнародній арені. Шубарчик виграв чемпіонати Європи серед U-16 та U-18, а в дорослій категорії дійшов до фіналу.

У квітні він був у кроці від історії: якби пройшов до основної сітки чемпіонату світу, то міг перевершити рекорди Ронні О’Саллівана та Луки Бреселя. Поки що казка не стала реальністю – Міхал у першому раунді програв шотландцю Діну Янгу з рахунком 8:10.

Але час у нього ще є. І, схоже, дуже багато.

Що далі?

Будуть сформовані 8 груп по 4 снукеристи. Далі пройде лише переможець.

Третій етап також буде проходити в схожому форматі, але буде всього 2 квартети. Переможці стануть фіналістами.

Вирішальний матч запланований на 23 липня. Фінал триватиме до перемоги в 3 фреймах. Переможець отримає 33 тисячі фунтів стерлінгів.

Де дивитися

Усі матчі турніру транслюються на YouTube-каналі Matchroom Multi Sport. В Україні снукерну Лігу чемпіонів показує і Maincast.tv.