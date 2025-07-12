Нічия проти чотириразового учасника чемпіонату світу: Бойко набрав перше очко в Лізі чемпіонів

Єдиний представник України у професійному турі снукеру Юліан Бойко продовжує виступи в Лізі чемпіонів (Ranking).

У другому турі киянин зіграв у нічию з Роббі Вільямсом із рахунком 2:2.

Перший фрейм розпочався для Юліана чудово – він повів 35:0. Після цього Роббі оформив півсотенну серію, набравши 54 очки. Бойко міг перехоплювати ініціативу, але досвідчений англієць, який чотири рази грав на чемпіонаті світу, помилок більше не робив.

Початок другого фрейму також був за 19-річним українцем. Він зумів набрати 30 очок, перш ніж пустити за стіл свого візаві. Вільямс набрав 28, а потім не влучив червону. Юліан не змарнував шанс – брейк на 74 очки.

У третій партії український снукерист повів 39:5. Опонент зумів вийти вперед – 43:39. Цей рахунок тримався близько 5 хвилин – була розумова гра, яка завершилася на користь Вільямса – 66:45.

Відступати було нікуди. Українець зловив кураж і набрав 43 очки. Роббі змарнував кілька нагод перехопити ініціативу. Юліан забрав фрейм і здобув нічию.

Снукер – Ліга чемпіонів.

Група №30, 12 липня

Юліан Бойко (Україна) – Роббі Вільямс (Англія) 2:2

Нагадаємо, у першому матчі Юліан поступився Бену Вулластону, який є фаворитом квартету. Вільямс у першій грі переграв Флоріана Нюсле (3:0).