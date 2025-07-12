Забрав фрейм. Бойко з поразки досвідченому Вулластону почав виступи в Лізі чемпіонів

Українець Юліан Бойко програв першу гру снукерної Ліги чемпіонів (Ranking) англійцю Бену Вулластону.

Матч завершився перемогою Бена з рахунком 3:1.

У першому фреймі опонент Юліана набирав очки виключно через фоли Бойка, але потім став за стіл і впевнено довів партію до перемоги.

Другу партію киянин провів дуже чудово. Рахунок став 65:26. Після цього Бен грав від захисту, намагався сховати биток, але українець кожного разу виходив з-під фолу. Киянин таки влучив останню червону лузу і зачистив стіл – 99:26.

Третій фрейм Юліан розпочав 9:0. Після чого гра перейшла під контроль Вулластона. Досвідчений снукерист уміло забивав кулі й оформив сенчурі, набравши за один брейк 108 очок.

Снукер – Ліга чемпіонів

Група №30. Матч №1. 12 липня

Бен Вулластон (Англія) – Юліан Бойко (Україна) 3:1

Зазначимо, що це була перша очна зустріч між гравцями. Бен – фаворит квартету.

Сьогодні українця очікують матчі проти англійця Роббі Вільямса та австрійця Флоріана Нюсле. Лише переможець групи пройде до наступного етапу.