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О'Саллівана обійшов представник Таїланду: семиразовий чемпіон світу назвав найяскравіших гравців у снукер

Руслан Травкін — 3 липня 2025, 18:09
О'Саллівана обійшов представник Таїланду: семиразовий чемпіон світу назвав найяскравіших гравців у снукер
Стівен Хендрі
Instagram

Легенда снукеру Стівен Хендрі, який сім разів ставав чемпіоном світу, назвав п'ятірку найяскравіших гравців у цьому виді спорту. На його думку, найефектнішим для перегляду є представник Таїланду Тепчайя Ун-Ну, який зараз посідає 46 місце світового рейтингу.

Слова Хендрі передає Metro.co.uk.

"Номер п’ятьце Джиммі Вайт. Не Джиммі зараз, а Джиммі у розквіті сил. Джиммі був моїм героєм, коли я тільки починав грати. Я записував відео з ним і намагався копіювати деякі удари.

Четвертим я обираю Джадда Трампа. За ним приємно спостерігати, він виконує удари, які ніхто інший не може виконати.

№3 – Джек Лісовскі. Який чудовий гравець у снукер! Він – це дзеркальне відображення Ронні. Він лівша, Ронні – правша. Дуже схожі дії з києм", – сказав Хендрі.

Шотландець похвалив О'Саллівана, назвавши того найвидатнішим у світі, але на перше місце поставив саме Тепчаю.

"Якщо Ронні бере участь у турнірі, і я отримую свій графік коментування, я завжди сподіваюся бути на його матчах. Він найвидатніший гравець усіх часів. Вміння будувати брейки, контролювати битокякщо вам не подобається дивитися на це, то вам не подобається дивитися снукер. Коли він грає, він грає ідеально.

Тепчайя Ун-Нумій улюблений гравець, за яким варто спостерігати. Неймовірний талант.

Він одного разу переміг мене з рахунком 6:1 у кваліфікації чемпіонату Великої Британії, у нього було п'ять сенчурі, і я не думаю, що жоден з них тривав більше семи чи восьми хвилин.

Мені подобається дивитися, як він грає. Це повна атака, він ні від чого не відмовляється. Неймовірний гравець, неймовірна швидкість", – заявив Хендрі.

56-річний Хендрі був лідером світового рейтингу снукеру з квітня 1990 до серпня 1998 року. За кар'єру він 7 разів (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 та 1999) вигравав World Snooker Championship.

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