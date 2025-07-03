О'Саллівана обійшов представник Таїланду: семиразовий чемпіон світу назвав найяскравіших гравців у снукер

Легенда снукеру Стівен Хендрі, який сім разів ставав чемпіоном світу, назвав п'ятірку найяскравіших гравців у цьому виді спорту. На його думку, найефектнішим для перегляду є представник Таїланду Тепчайя Ун-Ну, який зараз посідає 46 місце світового рейтингу.

Слова Хендрі передає Metro.co.uk.

"Номер п’ять – це Джиммі Вайт. Не Джиммі зараз, а Джиммі у розквіті сил. Джиммі був моїм героєм, коли я тільки починав грати. Я записував відео з ним і намагався копіювати деякі удари. Четвертим я обираю Джадда Трампа. За ним приємно спостерігати, він виконує удари, які ніхто інший не може виконати. №3 – Джек Лісовскі. Який чудовий гравець у снукер! Він – це дзеркальне відображення Ронні. Він лівша, Ронні – правша. Дуже схожі дії з києм", – сказав Хендрі.

Шотландець похвалив О'Саллівана, назвавши того найвидатнішим у світі, але на перше місце поставив саме Тепчаю.

"Якщо Ронні бере участь у турнірі, і я отримую свій графік коментування, я завжди сподіваюся бути на його матчах. Він найвидатніший гравець усіх часів. Вміння будувати брейки, контролювати биток – якщо вам не подобається дивитися на це, то вам не подобається дивитися снукер. Коли він грає, він грає ідеально. Тепчайя Ун-Ну – мій улюблений гравець, за яким варто спостерігати. Неймовірний талант. Він одного разу переміг мене з рахунком 6:1 у кваліфікації чемпіонату Великої Британії, у нього було п'ять сенчурі, і я не думаю, що жоден з них тривав більше семи чи восьми хвилин. Мені подобається дивитися, як він грає. Це повна атака, він ні від чого не відмовляється. Неймовірний гравець, неймовірна швидкість", – заявив Хендрі.

56-річний Хендрі був лідером світового рейтингу снукеру з квітня 1990 до серпня 1998 року. За кар'єру він 7 разів (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 та 1999) вигравав World Snooker Championship.