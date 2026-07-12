Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Більярд

Бойко вибув із турніру Championship League

Руслан Травкін — 12 липня 2026, 12:08
Бойко вибув із турніру Championship League
Юліан Бойко
t.me/IulianBoikoTeam

Юліан Бойко завершив виступи в турнірі Championship League, здобувши одну нічию при двох поразках на другому етапі турніру.

Розпочав день українець із поразки від китайця Чжоу Юелуна.

Далі його суперником був Ноппон Саенгкам із Таїланду. Гра завершилася з рахунком 2:2. Юліан вів, але в останньому фреймі Ноппон взагалі йшов на максимальний брейк, але не влучив зелену, зупинившись на 122 набраних очках.

У грі №3 Бойко виграв перший фрейм у Скотта Дональдсона. Шотландець надалі демонстрував чудову серійність (73, 77, 102), що дозволило виграти гру. 

Переможцем групи став Саенгкам, який не обіграв Юліана, але здолав інших опонентів у квартеті. 

Читайте також :
Ексклюзив Юліан Бойко: Радий, що у вирішальній грі не здався за рахунку 0:2
снукер Юліан Бойко

Юліан Бойко

Українці дізналися суперників у кваліфікації на Shenzhen Open, English Open та British Open
Юліан Бойко: Радий, що у вирішальній грі не здався за рахунку 0:2
Визначилися суперники Бойка на другому етапі Championship League
Championship League: Бойко виграв групу, Ларков у закрутці став третім
Бойко, Казаков і Ларков зіграють у Championship League: формат, суперники, шанси на прохід

Останні новини