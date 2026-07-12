Бойко вибув із турніру Championship League

Юліан Бойко завершив виступи в турнірі Championship League, здобувши одну нічию при двох поразках на другому етапі турніру.

Розпочав день українець із поразки від китайця Чжоу Юелуна.

Далі його суперником був Ноппон Саенгкам із Таїланду. Гра завершилася з рахунком 2:2. Юліан вів, але в останньому фреймі Ноппон взагалі йшов на максимальний брейк, але не влучив зелену, зупинившись на 122 набраних очках.

У грі №3 Бойко виграв перший фрейм у Скотта Дональдсона. Шотландець надалі демонстрував чудову серійність (73, 77, 102), що дозволило виграти гру.

Переможцем групи став Саенгкам, який не обіграв Юліана, але здолав інших опонентів у квартеті.