Кваліфікація English Open: Казаков здолав швейцарця, Бойко і Ларков програли

У місті Лестер проходять матчі кваліфікації на English Open 2026.

Серед українців до наступного раунду пробився лише Антон Казаков.

Снукерист здолав Александра Урсенбахера зі Швейцарії. Матч завершився з рахунком 4:1.

Був близький до успіху Михайло Ларков. Він дав бій (3:4) досвідченому Ліаму Хайфілду, але десайдер забрав англієць.

Досить слабко виступив Юліан Бойко, який напередодні відібрався на British Open.

Снукерист не виграв жодного фрейму (0:4) проти китайця Гуна Чженьчжи. Його опонент грав досить результативно, оформивши дві залікові серії (73, 60).

Суперником Казакова у наступному раунді кваліфікації буде ірландець Аарон Гілл. Матч відбудеться у неділю, 26 липня. Старт – 21:00 за київським часом.

Турнір English Open 2026 стартує 7 вересня. Подія пройде в місті Брентвуд на арені "Brentwood Centre"