Український слід у снукері: "етнічний козак" Джек Лісовський та талановитий Юліан Бойко

Снукер – мабуть, одна з найтолерантніших ігор на планеті, якщо можна так сказати. Бо в якій ще дисципліні віч-на-віч можуть зустрітися представники протилежної статі, та ще й довільного віку? Колись існував віковий ценз: професійним гравцем можна було стати після 16 років і не пізніше 70! Тепер ось ці "70+" скасовано, тож якщо ти у формі – ставай до столу, обігруй суперників та заробляй гроші хоч у 90.

До речі, гроші чималі, і з кожним сезоном у WST (World Snooker Tour – головний тур професійних снукеристів) призові лише зростають. Причому з приходом зацікавлених осіб із Ближнього Сходу – в геометричній прогресії. Минулого року чемпіон світу заробив пів мільйона фунтів за титул. Так, це найбільший приз у Турі, проте шейхи з Саудівської Аравії встановили таку ж суму призових за перемогу на своєму турнірі, що відбувся вперше.

Причому якість телевізійної картинки була ще та: місцеві оператори нехтували тим, де саме мають зупинитися кулі після удару, проте раз по раз показували головного спонсора (чи, можливо, когось з емірів – коментатори також були збентежені, як і сторонні глядачі). Але гроші є гроші, і Джадд Трамп (на той момент – №1 у світовому рейтингу) примножив свій статок на 500 тисяч фунтів. Для цього йому знадобилося виграти лише 5 матчів.

Джадд Трамп Getty Images

Утім, хотілося б не про "легкі гроші" (які насправді ох які нелегкі!). Зазвичай гроші значать менше, ніж "супутні фактори". Тобто гроші – на завжди ціль: іноді вони є засобом, іноді результатом. "Золота" олімпійська медаль боксера принесе йому грошей менше, аніж один бій на профі-рингу. Однак завоювати її хоче кожен аматор! І от тут професійний снукер перевершує все. Бо: профі заробляють більше; Олімпіади снукер не поважають, адже розмови про включення снукеру на правах хоча б показової дисципліни тривають хто зна скільки без будь-яких видимих наслідків.

Бо, можливо, Тур підім’яв під себе все і всіх, проте: проводяться чемпіонати Європи, світу, Азії – зі снукеру, з "шут-ауту", по "6 червоних"… Тобто є еліта: зазвичай це 124 гравці. Щороку їхній склад міняється, і от це – найголовніше. Бо міняється він тільки за спортивним принципом. Яскравий приклад – Люка Бресель. Бельгієць минулого року став чемпіоном світу, після чого розслабився, відпочивав десь на Кіпрі, а коли почався сезон – не зміг зібрати себе до купи. І очікується, що минулорічний чемпіон світу на кінець року опиниться на 57-й (!) сходинці у річному рейтингу. Тому, мабуть, все там чесно і більш-менш справедливо.

Отож тепер переходимо до нашого сліду в снукері. Ні, козаки грали у футбол з англійцями в мультику. А снукер винайшли англійські офіцери, які служили 150 років тому в Індії. У них було безліч вільного часу, кулі зі слонової кістки… І знову ж таки – безліч вільного часу. Тому вони комбінували кулі, їхню кількість, кольори – і врешті дійшли якоїсь згоди. А коли повернулися додому – "заразили" снукером всю Британію.

Тому "український слід" сплив аж у 2022-му, після початку повномасштабної агресії Росії. Джек Лісовський, який вважає улюбленим спортсменом Тайгера Вудса, а спортсменкою – Серену Вільямс, вийшов на один з матчів з синьо-жовтим шевроном. Відбулося це не де-небудь, а на чемпіонаті світу! Звичайно, Джеку, який заявив, що він принаймні на чверть українець, запропонували зняти шеврон. До таких стандартів ми вже звикли. На жаль…

Утім, є й інші українці, які представляють нашу країну на снукерній мапі. Мабуть, головний і при цьому наймолодший – Юліан Бойко. Хлопчина 2005 року народження з дитинства займався снукером, тому вже в 7 (це не одруківка!) років виступив на чемпіонаті Європи серед аматорів. У 12 зробив свою першу сотенну серію. У 13 виграв чемпіонат України U-21, при цьому встановивши національний рекорд – набрав 123 очки за один підхід. У 14 виступав у Q School (це, так би мовити, нижча ліга в порівнянні з WST) і встановив вже світовий рекорд, ставши наймолодшим гравцем, кому вдалося зробити сенчурі у цій серії.

Юліан Бойко

2020-й виявився ще більш вдалим для Бойка. Вже в січні він пробився до фіналу WSF Open, що дало йому право на 2 роки стати професіоналом і брати участь в турнірах WST. А в березні виграв чемпіонат Європи за версією "6 червоних". 8 червня він офіційно став наймолодшим профі в історії снукеру і першим професійним снукеристом з пострадянського простору. У серпні ж дебютував у WST, і відразу – проти самого Джада Трампа (невдало – 5:0 на користь англійця). І хоча протягом сезону Юліану вдалося лише раз пробитися в 1/32 турніру, він набував неоціненний досвід. Наступного сезону українцю вдалося провести кілька непоганих матчів, проте зберегти прописку у WST не вдалося.

Проте схоже, що Юліан і не думає зупинятися у своєму розвитку. Так, 2022-го став бронзовим призером командного чемпіонату Європи (серед дорослих). 2023 – срібним призером чемпіонату Європи U-21 і бронзовим призером чемпіонату світу U-18. І, найголовніше – виграв чемпіонат Європи по шут-ауту серед аматорів.

Юліан Бойко

Окрім того, в минулому сезоні Бойко зіграв на 13 аматорських турнірах, в яких 6 разів виходив до чвертьфіналу, двічі – до півфіналу й одного разу пробився до фіналу (Q Tour Global Playoff).

У нинішньому сезоні Юліан брав участь поки що в чотирьох аматорських турнірах. Результати, прямо скажемо, не дуже – 2 чвертьфінали й два виходи в 1/8. Однак він частіше став з'являтися на професійних турнірах. А для цього аматору потрібно пройти не один раунд кваліфікації. Тобто 19-річний спортсмен набирається досвіду. Його суперниками часто стають зірки світового снукеру.

Юліан Бойко

У цьому сезоні Бойко вже зустрічався з Робертом Мілкінсом (23-й номер у світовому табелі про ранги), Джеком Лісовським (№22, і на цьогорічному Шут-ауті Юліан переміг англійця доволі впевнено – 80:5!), Джеком Джонсом (№18) і навіть Люкою Бреселем (№8). І це призвело до того, що в нинішньому сезоні спортсмен заробив уже 17,7 тис. фунтів призових. Це понад 930 тисяч грн – погодьтеся, непогано для хлопця, який тільки у вересні відсвяткував 19-річчя. Можливо, заробить ще більше, адже снукерний сезон у розпалі.

Звичайно, Бойка не запрошують на кожен професійний турнір, проте він продовжує чіплятися за шанси. А ми напередодні нового року хочемо побажати Юліану перемог. Адже кожна окрема перемога українця наближає нашу спільну мету – перемогу України!

Володимир Кунгуров для Чемпіона

Відповідальний редактор – Денис Шаховець