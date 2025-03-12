Бойко пробився у фінал турніру за путівку до Всесвітнього туру по снукеру

​Український снукерист Юліан Бойко вийшов у фінал турніру Q Tour Global Play-Offs, перегравши в 1/2 представника Австралії Вінні Калабрезе.

Матч завершився із рахунком 6:5.

У плейоф 24 учасники розділені на 3 групи по 8 гравців. У кожній групі проводяться матчі: 1/4 фіналу, півфінал, фінал. Троє переможців своїх груп наступного сезону зіграють у WST – Світовому снукерному турі, тобто стануть професіоналами.

Більярд – снукер

Q Tour Global Play-Offs, 1/2 фіналу, 12 березня

Юліан Бойко (Україна) – Вінні Калабрезе (Австралія) 6:5

Нагадаємо, у лютому Бойко невдало зіграв у кваліфікації на турнір Welch Open-2025.