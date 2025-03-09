Робертсон "знищив" Бінгема у фіналі World Grand Prix

У Гонконзі фінішував черговий рейтинговий турнір – World Grand Prix. За почесний трофей та чек на 180 тисяч фунтів змагалися 32 гравці, які займали вищі сходинки сезонного рейтингу. Тому можна сказати, що відверто слабких учасників не було, і до півфіналів, наприклад, пробилися відразу чотири ексчемпіони світу.

Деякою мірою несподіваним учасником битви за головний приз став Стюарт Бінгем (№28 сезонного рейтингу). Річ у тім, що в поточному сезоні він не доходив навіть до півфіналів рейтингових змагань, а за титул боровся востаннє аж шість років тому. Втім, він довів, що потрапив у фінал не просто так: на шляху до нього він здолав Марка Вільямса, У Їзе, Марка Селбі та Джадда Трампа! Перемога у півфіналі була програмою-мінімумом для 48-річного Стюарта. Вона принесла йому як мінімум 80 тис. рейтингових очок і, як наслідок, перепустку на наступний турнір серії Players Series, у якому зіграють вже не 32, а лише 16 найкращих снукеристів поточного сезону – Players Championship.

Шлях іншого фіналіста, Ніла Робертсона (№6), теж був непростим. Австралієць обіграв Юаня Сицзюня, Девіда Гілберта, Сяо Годуна та Шона Мерфі. Імена не такі гучні, як у суперників Бінгема. Однак у двох останніх поєдинках Ніл був за крок від поразки: у Годуна він виграв 5:4 після 1:4, а у Мерфі – 6:5 після 3:5. І тим самим дав зрозуміти, що з психологією у нього все гаразд.

Додамо, що для Робертсона фінал був 38-м у професійній кар’єрі, тоді як для Бінгема – 12-м.

Рекордна перемога Робертсона

Можливо, зробивши висновки зі своїх попередніх поєдинків, Ніл вирішив із самого початку захопити ініціативу і йти вперед. Це вдалося йому на всі 100, ба навіть більше відсотків. Адже навіть призупинити переможну ходу Робертсона суперник так і не зміг.

Перший фрейм Ніл виграв "насухо" серією в 72 очки. Забігаючи наперед, відзначимо: це єдина партія в матчі, у якій Бінгем не набрав жодного очка. Тобто абсолютно в кожному фреймі Стюарт мав шанси, починав атаку, забивав кулі. От тільки щоразу така спроба завершувалася помилкою. І майже завжди суперник витискав із цього максимум. Хоча й у грі Робертсона були збої, наприклад, у третьому фреймі, коли він не забив фрейм-бол. Проте Стюарт, на відміну від Ніла, жодного разу не скористався огріхами суперника. Четверту партію Ніл виграв, як і перші три, великою серією.

Цікавий і дуже красномовний факт: це був 14-й поспіль виграний за допомогою великої серії фрейм у виконанні австралійця! Тобто якщо Робертсон набирав 50 очок за підхід – можна було сміливо казати, що він виграє партію. Втім, ця неординарна серія обірвалася у п’ятому фреймі. Але Ніл на той момент уже "піймав кураж", і йому вдавалося майже все.

Стюарт відчайдушно намагався щось змінити у грі. Іноді він навіть вів у рахунку, проте щоразу чогось не вистачало. А Робертсон, попри відрив, боровся до кінця в кожному епізоді. П’яту партію він виграв на останній чорній кулі, шосту – на рожевій, восьму – знову на останній чорній! Тож перша сесія завершилася з розгромним рахунком 8:0.

А друга теж не затягнулася. Обійшлося без великих серій, однак у двох партіях знову сильнішим був Робертсон – 69:60 і 69:27. І як підсумок – 10:0. Ніл Робертсон завоював свій другий трофей World Grand Prix у кар’єрі (перший був у сезоні 2019/20) і тепер є рекордсменом за кількістю виграних турнірів серії Players Series. Окрім двох World Grand Prix, на його рахунку також Players Championship та два Tour Championship. Загалом це 25-й рейтинговий титул австралійця.

Ніл Робертсон Getty Images

Окрім того, Робертсон став першим гравцем в історії снукеру, який за кар’єру виграв два рейтингових фінали "всуху". Вперше це трапилося на European Masters 2020 року, коли у вирішальному поєдинку він здолав Чжоу Юелуна з рахунком 9:0. Що ж, таке досягнення повторити буде дуже непросто! Тим більше що в матчах до десяти виграних партій "сухий" рахунок у фіналі рейтингового турніру до цього траплявся лише одного разу – у 1989 році, коли Стів Девіс переміг Діна Рейнольдса у фіналі Grand Prix.

Що далі?

Наступного тижня увага шанувальників снукеру буде прикута до турецької Анталії. 11-13 березня там пройдуть Q Tour Global Play-Offs. Із 24-х кращих гравців Q Tour визначаться троє, які наступного сезону зіграють у WST – Світовому снукерному турі. Тобто стануть професіоналами.

Серед учасників турніру є й українець. Юліан Бойко у чвертьфіналі зустрінеться з англійцем Алексом Кленшоу. Зустріч відбудеться 11 березня о 13:00 за київським часом. Побажаємо удачі земляку!

Там же, в Анталії, 14-17 березня пройде чемпіонат Європи серед аматорів U-21, а 17-22 – серед "дорослих" любителів.

Щодо професійних гравців, то вони матимуть тиждень на переліт із Гонконгу до Англії (хто ще не повернувся до Європи), адаптацію та підготовку до наступного рейтингового турніру. 17-23 березня в англійському Телфорді пройде другий турнір серії Players Series – Players Championship. Сітка турніру відома заздалегідь: №1 зіграє з №16, №2 – з №15…

За іронією долі, після перемоги Робертсона над Бінгемом на 3-й рядок піднявся саме Ніл, а на 14-му опинився Бінгем. Чекаємо на реванш?