Бойко обіграв учасника чемпіонату світу у кваліфікації Shenzhen Open

Юліан Бойко подолав другий раунд кваліфікації Shenzhen Open 2026.

Він обіграв англійця Стена Муді з рахунком 5:2.

Стен цього року відібрався на World Snooker Championship, де дав бій Кайрену Вілсону.

Муді розпочав гру з двох виграних фреймів. Юліан скоротив відставання, а потім завдяки двом заліковим брейкам вийшов уперед.

Боротьба на столі тривала й наступні два фрейми. Менше помилок зробив українець, що дозволило зафіксувати впевнену перемогу.

У фінальному раунді кваліфікації суперником Юліана стане китаєць Юань Сицзюнь.

Shenzhen Open 2026 відбудеться в місті Шеньчжень з 28 вересня по 4 жовтня. У календарі World Snooker Tour цей турнір замінив Xi'an Grand Prix.

Нагадаємо, в першому раунді Бойко переміг Філа О'Кейна.