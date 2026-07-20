Бойко обіграв учасника чемпіонату світу у кваліфікації Shenzhen Open
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Юліан Бойко подолав другий раунд кваліфікації Shenzhen Open 2026.
Він обіграв англійця Стена Муді з рахунком 5:2.
Стен цього року відібрався на World Snooker Championship, де дав бій Кайрену Вілсону.
Муді розпочав гру з двох виграних фреймів. Юліан скоротив відставання, а потім завдяки двом заліковим брейкам вийшов уперед.
Боротьба на столі тривала й наступні два фрейми. Менше помилок зробив українець, що дозволило зафіксувати впевнену перемогу.
У фінальному раунді кваліфікації суперником Юліана стане китаєць Юань Сицзюнь.
Shenzhen Open 2026 відбудеться в місті Шеньчжень з 28 вересня по 4 жовтня. У календарі World Snooker Tour цей турнір замінив Xi'an Grand Prix.
Нагадаємо, в першому раунді Бойко переміг Філа О'Кейна.