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Українці дізналися суперників у кваліфікації на Shenzhen Open, English Open та British Open

Руслан Травкін — 10 липня 2026, 12:39
Українці дізналися суперників у кваліфікації на Shenzhen Open, English Open та British Open
Юліан Бойко
WST

Українські снукеристи Юліан Бойко, Антон Казаков і Михайло Ларков дізналися суперників у кваліфікації на три різні турніри.

Про це повідомляє пресслужба World Snooker Tour.

Кваліфікація на Shenzhen Open

  • 19.07.26. 12:00. Юліан Бойко – Філ О'Кейн (далі Стен Муді та Юань Сицзюнь)
  • 19.07.26. 16:30. Антон Казаков – Бен Мертенс (далі Меттью Стівенс та Марк Аллен)
  • 19.07.26. 21:00. Михайло Ларков – Ріанн Еванс (далі Олівер Лайнс та Си Цзяхуей)

Кваліфікація на British Open 2026

  • 23.07.26. 15:00 Михайло Ларков – Артемійс Жижинс
  • 23.07.26. 15:00 Юліан Бойко – Лу Цзетао
  • 23.07.26. 15:00Антон Казаков – Дін Цзюньхуей

Кваліфікація на English Open 2026

  • 25.07.26. 15:00. Михайло Ларков – Ліам Хайфілд (далі Роббі Вільямс)
  • 25.07.26. 15:00. Юліан Бойко – Гун Ченьчжи (далі Хе Гоцян)
  • 25.07.26. 21:00. Антон Казаков – Александер Урсенбахер (далі Аарон Хілл)

Нагадаємо, Ронні О'Салліван закликав більше приділяти увазі грі, яка є конкурентом класичного снукеру

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