Українці дізналися суперників у кваліфікації на Shenzhen Open, English Open та British Open
Юліан Бойко
WST
Українські снукеристи Юліан Бойко, Антон Казаков і Михайло Ларков дізналися суперників у кваліфікації на три різні турніри.
Про це повідомляє пресслужба World Snooker Tour.
Кваліфікація на Shenzhen Open
- 19.07.26. 12:00. Юліан Бойко – Філ О'Кейн (далі Стен Муді та Юань Сицзюнь)
- 19.07.26. 16:30. Антон Казаков – Бен Мертенс (далі Меттью Стівенс та Марк Аллен)
- 19.07.26. 21:00. Михайло Ларков – Ріанн Еванс (далі Олівер Лайнс та Си Цзяхуей)
Кваліфікація на British Open 2026
- 23.07.26. 15:00 Михайло Ларков – Артемійс Жижинс
- 23.07.26. 15:00 Юліан Бойко – Лу Цзетао
- 23.07.26. 15:00Антон Казаков – Дін Цзюньхуей
Кваліфікація на English Open 2026
- 25.07.26. 15:00. Михайло Ларков – Ліам Хайфілд (далі Роббі Вільямс)
- 25.07.26. 15:00. Юліан Бойко – Гун Ченьчжи (далі Хе Гоцян)
- 25.07.26. 21:00. Антон Казаков – Александер Урсенбахер (далі Аарон Хілл)
Нагадаємо, Ронні О'Салліван закликав більше приділяти увазі грі, яка є конкурентом класичного снукеру