Бойко вийшов у основний раунд British Open-2026

Український снукерист Юліан Бойко (№72 світового рейтингу) вийшов до основного раунду British Open-2026.

У фіналі кваліфікації, яка проходить з 23 до 24 липня в англійському Лестері, 20-річний українець обіграв китайця Ло Цзетао (101-й у світовому рейтингу).

Бойко виграв перші три фрейми, проте дозволив супернику зрівняти рахунок. Тим не менш, у вирішальному, сьомому фреймі, українець таки здобув перемогу в матчі.

Основний раунд British Open-2026 відбудеться з 31 серпня до 6 вересня поточного року в англійському Челтнемі.

Раніше Бойко обіграв Стена Муді в другому раунді кваліфікації Shenzhen Open 2026, проте не зумів вийти в основний раунд турнірі, напередодні програвши Сіцзуню Юаню.