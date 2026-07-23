Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Більярд

Бойко вийшов у основний раунд British Open-2026

Олег Дідух — 23 липня 2026, 18:28
Бойко вийшов у основний раунд British Open-2026
Юліан Бойко
t.me/IulianBoikoTeam

Український снукерист Юліан Бойко (№72 світового рейтингу) вийшов до основного раунду British Open-2026. 

У фіналі кваліфікації, яка проходить з 23 до 24 липня в англійському Лестері, 20-річний українець обіграв китайця Ло Цзетао (101-й у світовому рейтингу).

Бойко виграв перші три фрейми, проте дозволив супернику зрівняти рахунок. Тим не менш, у вирішальному, сьомому фреймі, українець таки здобув перемогу в матчі.

Основний раунд British Open-2026 відбудеться з 31 серпня до 6 вересня поточного року в англійському Челтнемі.

Раніше Бойко обіграв Стена Муді в другому раунді кваліфікації Shenzhen Open 2026, проте не зумів вийти в основний раунд турнірі, напередодні програвши Сіцзуню Юаню.

снукер Юліан Бойко

снукер

О'Салліван чи Трамп: одіозний Бресель обрав найкращого снукериста світу
Бойко обіграв учасника чемпіонату світу у кваліфікації Shenzhen Open
Бойко виграв свій матч, Ларков і Казаков – ні: результати 1 раунду кваліфікації Shenzhen Open
Визначився переможець Championship League 2026
Зірка снукеру назвав винуватця фіаско Англії в грі з Аргентиною

Останні новини