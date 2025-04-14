Бойко поступився у півфіналі кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру

19-річний українець Юліан Бойко завершив виступи у кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру, що триває в англійському Шеффілді.

У півфіналі Бойко поступився англійцю Джо О'коннору, який займає 30-ту позицію у світовому рейтингу. Зустріч завершилась з рахунком 4:10.

Нагадаємо, у першому турі Бойко здолав Ендрю Паджетта, а у другому раунді переграв 27-річного англійця Луїса Хіткоута. Завдяки цій перемозі він повторив національний рекорд у кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру. До цього представникам України лише 1 раз вдалось пробитися у третій раунд, це також зробив Юліан у 2023 році.

Зазначимо, що раніше турнір покину ще один представник України Антон Казаков, який зазнав поразки від 6-разового фіналіста ЧС Джиммі Вайта.

Кваліфікація до чемпіонату світу зі снукеру триватиме до 16 квітня. Сам турнір пройде з 19 квітня до 5 травня в англійському Шеффілді.