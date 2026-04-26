Дебютант чемпіонату світу: Після кількох днів роботи кур'єром я зрозумів, що хочу стати снукеристом

Антоні Ковальські вписав себе в історію Польщі, ставши першим представником цієї країни, який зумів кваліфікуватися на чемпіонат світу зі снукеру.

Він дав велике інтерв'ю Sport.tvp.pl, де розповів про свої враження від участі в World Snooker Championship 2026.

"Психологічно я був стомлений після кваліфікації. На жаль, це проявилося в матчі проти Марка Вільямса, де мені не вистачило енергії. Мені вистачило концентрації лише на кілька класних ударів. Моєю єдиною метою цього року було залишитися серед професіоналів, і прохід кваліфікації мені це дав. Гра в театрі "Крусібл" стала вишенькою на торті".

Він зізнався, що дійсно працював кур'єром у місті Зелена Гура, але після такої роботи Антек ще більше захотів повністю сконцентруватися на снукері.

" Я працював кур'єром лише тиждень, але справді це робив. Саме тоді я зрозумів, що хочу стати гравцем у снукер, щоб це стало й роботою", – зізнався 22-річний поляк.

Ковальські додав, що вирішальний етап кваліфікації проходив у день народження його тата, що дало змогу зробити подарунок усій сім'ї.

"Це був чудовий збіг обставин, що я пройшов кваліфікацію до театру "Крусібл" у день народження мого тата. Тож усі були там. Моя мама вперше летіла літаком. Мій тато вперше був в Англії. Моя дівчина теж летіла. Це неймовірні спогади. Мої батьки отримали овації стоячи, перш ніж я вийшов на арену. Прекрасні часи".

Снукерист також додав, що величезну роль у його успіху відіграв снукерний стіл, який йому подарував Фонд Пола Хантера.

"Ми не могли б дозволити собі стіл. Він коштує близько 80 000-100 000 злотих за професійний стіл, як той, що в мене є. Отримання цього столу змінило моє життя. Без нього я б навіть близько не досяг того, чого досяг зараз. Я був у захваті від того, що вони мене помітили. Мені справді пощастило зустріти таких хороших людей на своєму шляху. Цей стіл змінив усе. Я міг тренуватися коли завгодно і скільки завгодно. Я також міг грати з іншими коли. Мені тоді було 9. Я точно не пам'ятаю, як це сталося. Можливо, це був мій тато, який намагався розрекламувати мене. Можливо, це було після одного з турнірів. Найімовірніше, це сталося через Агату Червінську, яка працювала у Всесвітній федерації снукеру та повідомила фонду, що в мене є талант".

