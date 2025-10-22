Картер зламав невдалу серію з Муді, Трамп і Вілсон пройшли далі: результати Northern Ireland Open

У столиці Північної Ірландії, Белфасті, триває снукерний турнір Northern Ireland Open 2025. У третій день фаворити не припускалися помилок.

Досвідчений шолтандець Стівен Магуайр вибив Луку Бреселя (4:1). Бельгієць цього сезону пропустив уже 5 турнірів з особистих причин.

Кайрен Вілсон програвав Оліверу Лайнсу, але дуже впевнено провів останні два фрейми і здобув путівку в 3 раунд.

Кріс Вейлкін, якому О'Салліван подарував прізвисько, поступився Тому Форду.

Алі Картер втретє за останній місяць зійшовся з 19-річним Стеном Муді. Попередні дві зустрічі закінчувалися на користь значно молодшого англійця, але цього разу "Капітан" обіграв свого земляка.

Тріумфували у своїх матчах і зіркові Джадд Трамп та Джон Хіггінс.

Снукер – Northern Ireland Open 2025

Другий раунд, 21 жовтня

Головна зірка снукера сьогодення Джадд Трамп назвав дві причини посередніх результатів.