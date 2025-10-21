Зірковий англієць пояснив, як фраза від О'Саллівана змінила погляд його друзів

Досвідчний гравець Кріс Вейклін визнав, що завдяки Ронні О'Саллівану отримав прізвисько "Монстр" і серед друзів, і в снукерному ком'юніті.

Слова Кріса передає Metro.co.uk.

"Ронні назвав мене монстром (це було після їхнього півфіналу в Джідді – прим.). Тепер усі мої друзі називають мене монстром, тож, думаю, мій нікнейм нарешті народився після 12 років кар'єри без нього.

Вихід у півфінал у Саудівській Аравії був феноменальним, але я не хочу, щоб це стало найкращим моментом сезону. Я хочу продовжувати боротися та завойовувати трофеї.

Приємно чути, як хтось подібний до Ронні говорить про мене таке, але все це залишається розмовами, поки ти насправді не вийдеш на арену і не візьмеш до рук трофей.

У Саудівській Аравії все йшло добре до матчу проти Ронні. Іноді в цій грі ти натикаєшся на стіну, і О'Салліван був саме таким того дня. Але то була блискуча серія", – заявив Вейклін.