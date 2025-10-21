Трамп назвав дві причини слабких результатів цього сезону
Головна зірка снукеру сьогодення Джадд Трамп у сезоні-2025/26 жодного разу не грав навіть у фіналі турніру. Англієць назвав дві причини посередніх результатів.
Слова Джадда передає Metro.co.uk.
"Просто не такий впевнений, як, можливо, був раніше, тому не такий вільний.
Впевненість і новий кий. Новий кий дуже, дуже відрізняється від старого, і є просто певні удари, які я роблю, але промахуюся, бо цілюся не туди, куди треба. Я так звик грати з одним і тим самим києм так довго.
Я думаю, що якщо я здобуду перемогу, то все буде добре, але деякі удари все ще складні. Але є й інші, в яких я відчуваю, що став набагато кращий", – сказав Трамп.
Джадд змінив кий місяць тому. З попереднім він виступав 7 років поспіль.
Нагадаємо, легенда снукеру Стівен Хендрі висловився про результати Джадда Трампа. Він переживає, що перший номер світового рейтингу тривалий час не може здобути перемогу на турнірі.
Раніше Хендрі дав оцінку грі Ронні О'Саллівана після повернення до виступів.