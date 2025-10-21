Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Трамп назвав дві причини слабких результатів цього сезону

Руслан Травкін — 21 жовтня 2025, 18:16
Трамп назвав дві причини слабких результатів цього сезону
Джадд Трамп
WST

Головна зірка снукеру сьогодення Джадд Трамп у сезоні-2025/26 жодного разу не грав навіть у фіналі турніру. Англієць назвав дві причини посередніх результатів.

Слова Джадда передає Metro.co.uk.

"Просто не такий впевнений, як, можливо, був раніше, тому не такий вільний.

Впевненість і новий кий. Новий кий дуже, дуже відрізняється від старого, і є просто певні удари, які я роблю, але промахуюся, бо цілюся не туди, куди треба. Я так звик грати з одним і тим самим києм так довго.

Я думаю, що якщо я здобуду перемогу, то все буде добре, але деякі удари все ще складні. Але є й інші, в яких я відчуваю, що став набагато кращий", – сказав Трамп.

Джадд змінив кий місяць тому. З попереднім він виступав 7 років поспіль.

Нагадаємо, легенда снукеру Стівен Хендрі висловився про результати Джадда Трампа. Він переживає, що перший номер світового рейтингу тривалий час не може здобути перемогу на турнірі.

Раніше Хендрі дав оцінку грі Ронні О'Саллівана після повернення до виступів.

снукер більярд Джадд Трамп

Джадд Трамп

Cіньтун ганебно програв, Лісовскі впорався за 47 хвилин: результати Northern Ireland Open
О’Салліван і рекордсмен поза грою, Трамп націлений на п’ятий титул: анонс Northern Ireland Open
Семиразовий чемпіон світу розчарований формою Трампа
Вільямс переписав історію, Ронні повернувся, Трамп і Вілсон розчарували: підсумки Xi'an Grand Prix 2025
О'Салліван знову переміг, Трамп і Сіньтун програли: результати Xi'an Grand Prix 2025

Останні новини