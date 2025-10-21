Трамп назвав дві причини слабких результатів цього сезону

Головна зірка снукеру сьогодення Джадд Трамп у сезоні-2025/26 жодного разу не грав навіть у фіналі турніру. Англієць назвав дві причини посередніх результатів.

Слова Джадда передає Metro.co.uk.

"Просто не такий впевнений, як, можливо, був раніше, тому не такий вільний.

Впевненість і новий кий. Новий кий дуже, дуже відрізняється від старого, і є просто певні удари, які я роблю, але промахуюся, бо цілюся не туди, куди треба. Я так звик грати з одним і тим самим києм так довго.

Я думаю, що якщо я здобуду перемогу, то все буде добре, але деякі удари все ще складні. Але є й інші, в яких я відчуваю, що став набагато кращий", – сказав Трамп.