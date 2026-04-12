Бресель розповів, яка тактика дозволила йому сенсаційно виграти чемпіонат світу

Бельгієць Лука Бресель, який сенсаційно став чемпіоном світу зі снукеру 2023, розповів про свою переможну тактику на фінал. За його словами, він до фінального поєдинку проти Марка Селбі підійшов досить розслаблено.

Слова Луки передає Thesun.co.uk.

"У великих іграх я завжди намагаюся використовувати прийом "грай так, ніби тобі байдуже, що ти там є. Снукер – це набагато більше, ніж просто влучанняя куль. Це також відчуття ситуації. Спроба залякати. Звичайно, не завжди можна залякати таких людей, як Селбі, Ронні (О'Салліван) та (Джон) Хіггінс. Але завжди можна спробувати зробити щось, що може допомогти. Крім того, я з'явився за десять хвилин до фіналу. Сесія почалася о 13:00, і я прийшов за п'ять-десять хвилин до неї. Це також було навмисно. Бо це було лише для Марка Селбі. Щоб він подумав: "А що відбувається", – сказав бельгієць.

Він додав, що це був чудовий крок, який, можливо, вивів Селбі з рівноваги.

"Зазвичай, якщо ви вперше йдете на фінал, ви хочете бути там за дві години до цього та переконатися, що ви потренувалися протягом години. Побачили місце проведення. Все таке інше. Я не кажу, що Марк Селбі через це мав рознервуватися, але іноді треба просто застосовувати ігри розуму. Він там тренувався і думав: "Де Лука? Чому його ще немає?".

Бресель виграв першу сесію з рахунком 6-2. У підсумку він став чемпіоном світу, перегравши Селбі з рахунком 18-15.

