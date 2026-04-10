Зірка снукеру пояснив, чому чемпіонат світу цього року буде цікавий
Чемпіон світу 2024 року Кайрен Вілсон очікує, що цьогорічний World Snooker Championship буде назвичайно цікавий через непередбачуваність.
Слова "Воїна" передає Totallysnookered.com.
"Ось що, на мою думку, буде найцікавішим у цьогорічному чемпіонаті світу. Я думаю, що тут багато можливостей. Є гравці, які, можливо, не показали свого найкращого рівня протягом року. Гадаю, буде багато потенційних учасників кваліфікації, які можуть підкорити турнір.
І, звісно, є легенди всіх часів, такі як Джон Хіггінс, з яким я нещодавно грав у фіналі Мастерс, і який зараз у чудовій формі.
Марк Вільямс вигравав у сезоні, а Ронні щойно вийшов у фінал у Китаї. Тож я відчуваю, що всі будуть претендувати на перемогу, і це буде справді конкурентний турнір", – заявив Вілсон.
Кайрену необхідно буде захищати 500 000 очок/грошей, які він виборов у 2024-му році. У разі невдалого виступу №2 світового рейтингу може вилетіти за межі топ-5.
