О'Салліван назвав свою головну мету до завершення кар'єри
Найпопулярніший гравець у снукер Ронні О'Салліван у додатковому матчі кваліфікації на German Masters здолав Луна Цзехуана (5:1). "Ракета" після гри сказав, що мріє виграти ще один чемпіонат світу.
Слова Ронні передає пресслужба World Snooker Tour.
"Я не мав достатньої ігрової практики, тому було важко. Я хотів би виграти ще один чемпіонат світу. У мене, мабуть, буде три чи чотири реальні спроби. Думаю, це буде моя головна мета до кінця кар'єри – спробувати виграти ще один.
Якщо в мене вийде, це буде чудово, але я все одно просто намагатимуся отримувати задоволення від гри, насолоджуватися підтримкою глядачів і турнірами. Напевно, я трохи запізнився із цим. Я не кажу, що не зможу цього досягти цього року, але для цього мені потрібно буде добре виступити у деяких турнірах.
Так що, так, я думаю, це буде моя остання амбіція у снукері – виграти восьмий чемпіонат світу. Це було б 8-8-8*. Було б чудово", – сказав він.
8-8-8 – це кількість перемог у трьох найпрестижніших змаганнях у снукері. Наразі О'Салліван має 8 перемог на UK Championship, таку саму кількість тріумфів на Masters, а ось чемпіонат світу йому підкорювався сім разів.
Також він ділить лідерство за перемогами на ЧС зі Стівеном Хендрі – шотландець також вигравав трофей сім разів.
Нагадаємо, колишній чемпіон світу зі снукеру поміркував, як завершення кар'єри "Ракети" може вплинути на цей вид спорту.