О'Салліван назвав свою головну мету до завершення кар'єри

Найпопулярніший гравець у снукер Ронні О'Салліван у додатковому матчі кваліфікації на German Masters здолав Луна Цзехуана (5:1). "Ракета" після гри сказав, що мріє виграти ще один чемпіонат світу.

Слова Ронні передає пресслужба World Snooker Tour.

"Я не мав достатньої ігрової практики, тому було важко. Я хотів би виграти ще один чемпіонат світу. У мене, мабуть, буде три чи чотири реальні спроби. Думаю, це буде моя головна мета до кінця кар'єри – спробувати виграти ще один.

Якщо в мене вийде, це буде чудово, але я все одно просто намагатимуся отримувати задоволення від гри, насолоджуватися підтримкою глядачів і турнірами. Напевно, я трохи запізнився із цим. Я не кажу, що не зможу цього досягти цього року, але для цього мені потрібно буде добре виступити у деяких турнірах.

Так що, так, я думаю, це буде моя остання амбіція у снукері – виграти восьмий чемпіонат світу. Це було б 8-8-8*. Було б чудово", – сказав він.