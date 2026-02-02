Трамп у Берліні закрив 14-місячну безтрофейну серію: підсумки German Masters

Останній тиждень очі фанатів снукеру були прикуті до столиці Німеччини – Берліна, де відбувався German Masters.

Колись у календарі були Gibraltar Open, Riga Open, Turkish Masters, European Open (який приймала Мальта), але нині в Європі – якщо винести за дужки Велику Британію – снукер найвищого рівня фактично представлений лише на берлінській арені Tempodrom. Саме тут європейські вболівальники мають змогу наживо побачити еліту світового туру.

Цей турнір запам'ятається одразу кількома речами: Джадд Трамп перервав свою понад річну "чорну" серію без титулів, Шон Мерфі щедро розсипав сенчурі-брейки, а Ронні О'Салліван сенсаційно не знявся з турніру, але швидко залишив змагання. Про все це – в огляді Чемпіона.

14 місяців тиші – позаду

Ще з моменту дебюту в професійному турі Джадд Трамп дав зрозуміти: це гравець, який приречений на домінування. Уже в листопаді 2012 року бристолець очолив світовий рейтинг – йому тоді було 23 роки. Й до того, й після того він залишався в еліті WST.

1 грудня 2024-го "Туз" тріумфував на UK Championship, здобувши свій 30-й рейтинговий титул. Попереду залишалися лише Джон Хіггінс (33, а на той момент – 32), Стівен Хендрі (36, кар'єру завершив) та Ронні О'Салліван (41).

Здавалося, питання часу, приблизно трьох-чотирьох сезонів, і Трамп або наздожене "Ракету", або принаймні підійде до нього впритул. Утім, замість нового штурму історичних вершин почалася несподівана пауза.

Джадд почав буксувати. Версій вистачало: втрата мотивації, заміна кия, психологічний тиск від статусу фаворита. Сам Трамп неодноразово наголошував, що не відчуває кризи в грі, але результати вперто цьому суперечили.

Були фінали, але були й ранні вильоти, в першому, другому чи 1/8 фіналу. Здавалося, в такій конкуренції – це нічого дивного. Але "Туз" привчив, що яскраво грає за столом і звик доходити до вирішальних стадій. У машин бувають збої, що ж говорити про людей.

Judd Trump's 14-month wait for a title is... OVER!



He's beaten Shaun Murphy 10-4 at the Tempodrom to become German Masters champion for a record-extending FOURTH time

Безтрофейна серія розтягнулася рівно на 14 місяців. І саме German Masters став крапкою. 1 лютого 2026 року у фіналі в Берліні Джадд Трамп упевнено переграв Шона Мерфі – 10:4.

Англійська дуель на німецькій землі

Коли за стіл виходять гравці такого калібру, зрозуміло: без великих серій не обійдеться. Фінал ці очікування підтвердив.

"Чарівник" Мерфі, попри підсумкові лише чотири виграні фрейми, виглядав гостро й натхненно. Він оформив дві "сотні" та ще три брейки за 50+ очок – показник, який зазвичай гарантує значно кращий результат. Але цього вечора цього було замало.

Чемпіон був ще яскравішим. Трамп одразу задав тон, відкривши фінал сенчурі-брейком у 101 очко. Далі – холоднокровний контроль, хороші удари і впевнена серійна гра. Загалом Джадд оформив ще шість залікових серій, практично не залишаючи супернику шансів на затяжні тактичні баталії.

"Неймовірно виграти такий особливий захід. Щоразу, коли я приїжджаю сюди, я дуже радий бути тут і мати можливість грати перед такою публікою. Період без перемог у турнірах не був важким. Йшлося лише про те, щоб бути в правильному психологічному стані, щоб перемогти, коли з'явиться наступний шанс. Було важливо не надто занепадати та шукати позитивні моменти. Було приємно зробити все якомога комфортніше. Щоразу, коли ти можеш виграти у фіналі, маючи кілька фреймів переваги... Це чудове відчуття. Тоді ти можеш по-справжньому насолодитися моментом", – зізнавався після перемоги Джадд.

Шон Мерфі летів до фіналу

Шлях Шона Мерфі до фіналу German Masters був одним із найяскравіших на всьому турнірі. "Чарівник" не просто перемагав – він домінував, залишаючи суперників без права на помилку. Уже в ранніх раундах під його гарячу руку потрапив Марк Аллен (5:0).

WST

Далі був Кайрен Вілсон – чинний чемпіон німецького мастерса. Точна позиційна гра, холодна реалізація шансів і впевненість у кожному фреймі, а то й ударі. Цілком закономірні 5:1.

У півфіналі ж під роздачу потрапив Ніл Робертсон. Австралієць не встиг адаптуватися до темпу матчу, тоді як Мерфі вже встиг солідно розігратися.

Загалом за турнір Шон оформив 10 сенчурі-брейків – показник, гідний титулу. І хоч фінал завершився поразкою, за якістю гри цей German Masters точно можна занести Мерфі в актив. Все таки, якщо він виблискує, то зупинити чемпіона світу 2005 року задача дуже складна.

WST

Прилетів. Зіграв. Вибув.

Повернення Ронні О'Саллівана до Берліна мало особливий присмак. Востаннє "Ракета" грав на German Masters дев'ять років тому, і сама його поява в сітці вже стала подією для публіки Tempodrom.

До останнього були побоювання, що англієць зніметься. Цього не сталося. Та спортивна частина вийшла напрочуд короткою.

Ронні не зміг увійти в турнірний ритм і швидко вибув, не продемонструвавши того рівня, на який від нього звикли чекати.

Вибув він від Алі Картера. Між цими персонажами було чимало конфліктів і недорозумінь ще з часів юності. Тому можна порадіти за "Капітана".

Картер останні місяці багато пропустив через особисті причини, тому вихід у півфінал додасть енергії на решту сезону.

Знову максимум

Турнір у Берліні не обійшовся без магії. Чжань Анда оформив максимальний брейк – 147 очок, додавши ще одну золоту сторінку до історії German Masters.

Для 34-річного снукериста це вже 5 максимум за кар'єру.

Загалом, Берлін став дуже невдалим для китайських граців. До чвертьфіналу дійшов лише Сяо Годун, який вибув від рук Трампа (3:5).

Що далі?

Снукерний караван не зупиняється – попереду World Grand Prix у Гонконзі. Турнір збере лише 32 найкращих гравців сезону, тож прохідних матчів тут не буде. Кожна помилка коштує дорого, а форма має бути ідеальною ще з розбою.

Для Джадда Трампа це шанс закріпити успіх і довести, що берлінський тріумф – не разовий спалах, а початок нового підйому. Для Мерфі – можливість швидко перекрити фінальну поразку титулом.

А для решти еліти – ще один тест на стабільність у сезоні, де конкуренція загострюється з кожним стартом.

Не варто забувати, що чемпіон отримає 170 тисяч фунтів. Фіналісту – 80. Непогано, так? Джадд, наприклад, за German Masters поповнив свій кар'єрний заробіток на 100 тисяч.

Стартує World Grand Prix у вівторок, 3 лютого. Ніл Робертсон є чинним чемпіоном.