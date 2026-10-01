Shenzhen Open 2026: потужний виступу Селбі та Мерфі, Картер вибув

Завершився третій день снукерного турніру Shenzhen Open 2026.

У перший день поразок зазнали Ронні О'Салліван, Марк Вільямс та Чжао Сіньтун. У другий – Джон Хіггінс та Дін Джуньху. Третій день виявився не таким гучним на сенсації.

Кидається в очі провал Тепчаї Ун-Ну. Переможець World Open 2026 не взяв жодного фрейму під час поєдинку з Майклом Холтом. Таєць провів біля столу всього 26% матчу.

Також варто відмітити поразки Алі Картера та Баррі Хокінса. Їхніми кривдниками стали Рікі Волден та Еліот Слессор.

Сюй Си здивував на початку матчу з У Іцзе. Китаєць оформив брейки на 136 та 105 очок, але чемпіон світу надалі майже не помилявся, що й дозволило виграти гру з рахунком 5:3.

Марк Селбі розгромив Джексона Пейджа. Валлієць забрав перший фрейм, але чотириразовий чемпіон світу оформив надалі три сенчурі (132, 135, 138) та залікову серію на 75 очок, що дозволило тріумфувати – 5:1.

За схожим сценарієм проходила гра між Шоном Мерфі та Хоссейном Вафаєї. Іранець забрав перший фрейм, а потім Мерфі довів, чому має прізвисько "чарівник": серії на 132, 76, 64, 78 та 112 очок у кожній наступній партії.

Снукер – Shenzhen Open 2026

Пари 1/8 фіналу

Нагадаємо, колишнього чемпіона світу зі снукеру визнали винним у сексуальному насильстві над дітьми.