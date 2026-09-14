Селбі розповів про свій рівень дружби з О'Салліваном

Зірка снукеру Марк Селбі заявив, що ніколи не мав конфліктів із Ронні О'Салліваном.

Його слова цитує Metro.co.uk.

"У нас ніколи не було жодних проблем. Я завжди з ним вітався, і він теж. Ронні раніше просто тримався осторонь. З ним є свої люди, але я ніколи його не ігнорував. Я завжди приділяв йому час.

Колись давно, якби він зупинився і поговорив зі мною, я б стояв і розмовляв. Я б ніколи не залишив його без уваги.

Зараз, очевидно, ми обоє стаємо старшими. Звичайно, я не маю до нього нічого, крім поваги як до гравця. Він найкращий гравець у світі. І я думаю, що з часом, ймовірно, я заслужив його повагу завдяки матчам, які ми зіграли", – сказав Марк.