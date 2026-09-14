Селбі розповів про свій рівень дружби з О'Салліваном
Зірка снукеру Марк Селбі заявив, що ніколи не мав конфліктів із Ронні О'Салліваном.
Його слова цитує Metro.co.uk.
"У нас ніколи не було жодних проблем. Я завжди з ним вітався, і він теж. Ронні раніше просто тримався осторонь. З ним є свої люди, але я ніколи його не ігнорував. Я завжди приділяв йому час.
Колись давно, якби він зупинився і поговорив зі мною, я б стояв і розмовляв. Я б ніколи не залишив його без уваги.
Зараз, очевидно, ми обоє стаємо старшими. Звичайно, я не маю до нього нічого, крім поваги як до гравця. Він найкращий гравець у світі. І я думаю, що з часом, ймовірно, я заслужив його повагу завдяки матчам, які ми зіграли", – сказав Марк.
Англієць додає, що Ронні може засмучуватися через свій рівень гри, але все ще вважає "Ракету" топовим гравцем.
"Ви бачите його інтерв'ю, і він просто не може змиритися з грою нижче за середній рівень, бо в нього є свої цілі та свої завдання, і якщо він їх не досягає, то він нещасливий.
Але я думаю, що те саме стосується багатьох найкращих-переможців. Очевидно, що ви всі прагнете ідеальної гри, час від часу ви можете зіграти ідеальний матч, але коли ви цього не робите, ви самі собі найгірший критик".
Селбі за кар'єру виграв чотири рази чемпіонат світу. О'Салліван перемагав на World Snooker Championship сім разів.
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