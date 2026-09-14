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Селбі розповів про свій рівень дружби з О'Салліваном

Руслан Травкін — 14 вересня 2026, 23:17
Селбі розповів про свій рівень дружби з О'Салліваном
Марк Селбі
WST

Зірка снукеру Марк Селбі заявив, що ніколи не мав конфліктів із Ронні О'Салліваном.

Його слова цитує Metro.co.uk.

"У нас ніколи не було жодних проблем. Я завжди з ним вітався, і він теж. Ронні раніше просто тримався осторонь. З ним є свої люди, але я ніколи його не ігнорував. Я завжди приділяв йому час.

Колись давно, якби він зупинився і поговорив зі мною, я б стояв і розмовляв. Я б ніколи не залишив його без уваги.

Зараз, очевидно, ми обоє стаємо старшими. Звичайно, я не маю до нього нічого, крім поваги як до гравця. Він найкращий гравець у світі. І я думаю, що з часом, ймовірно, я заслужив його повагу завдяки матчам, які ми зіграли", – сказав Марк.

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Англієць додає, що Ронні може засмучуватися через свій рівень гри, але все ще вважає "Ракету" топовим гравцем.

"Ви бачите його інтерв'ю, і він просто не може змиритися з грою нижче за середній рівень, бо в нього є свої цілі та свої завдання, і якщо він їх не досягає, то він нещасливий.

Але я думаю, що те саме стосується багатьох найкращих-переможців. Очевидно, що ви всі прагнете ідеальної гри, час від часу ви можете зіграти ідеальний матч, але коли ви цього не робите, ви самі собі найгірший критик".

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Селбі за кар'єру виграв чотири рази чемпіонат світу. О'Салліван перемагав на World Snooker Championship сім разів. 

Нагадаємо, Джадд Трамп вважає, що У Іцзе ще покаже топовий рівень снукеру.

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