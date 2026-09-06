Трамп сенсаційно програв: визначилися фіналісти British Open

В англійському Челтнемі завершилися матчі 1/2 фіналу снукерного турніру British Open 2026.

У фінал вийшли Марк Селбі та Джек Джонс, які перемогли своїх суперників.

Снукер – British Open 2026

1/2 фіналу, 5 вересня

Марк Селбі (Англія) – Ліам Хайфілд (Англія) 6:3

Джадд Трамп (Англія) – Джек Джонс (Вельс) 3:6

Фанати снукеру очікували, що в фіналі зійдуться Селбі та Трамп. Марк зумів виконати свою задачу.

Англійське дербі тривало понад 5 годин, але все ж досвід "Жартівника з Лестера" був ключовим.

Для Селбі це буде 40-й фінал у кар'єрі. Він сам не вірить, що зумів досягти такого успіху.

"Подумати тільки, коли я стартував 16-річним підлітком, якби хтось сказав, що я потраплю до 40 рейтингових фіналів, я б сказав: "Жодних шансів". Я був би радий потрапити хоча б до одного чи двох. Сподіваюся, завтра я здобуду ще одну перемогу, але якщо ні, то продовжуватиму намагатися грати так, як грав цього сезону. Це був мій найкращий початок сезону, я зіграв чотири турніри і програв лише два матчі".

А ось Джадд підвів. Валлієць повів 3-1. "Туз" зумів відновити паритет.

Фіналіст ЧС-2024 та переможець Ліги чемпіонів цього сезону все-таки довів справу до перемоги. Джонс забрав три фрейми поспіль.

"Я знав, що буде дуже важко, Джадд не влучив кілька куль на початку гри, і я його покарав. Я дозволив йому повернутися в гру за рахунку 3-3, але потім зробив хороший брейк у наступному фреймі. Мені подобається грати проти найкращих гравців", – сказав Джонс.

Фінал відбудеться у неділю, 6 вересня. Старт – 15:00. Трансляцію в Україні можна переглянути на платформі HBO MAX.