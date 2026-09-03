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Бойко зіграє проти свого кумира в 1/8 фіналу British Open

Руслан Травкін — 3 вересня 2026, 18:21
Бойко зіграє проти свого кумира в 1/8 фіналу British Open
Юліан Бойко, Марк Селбі, Сергій Ісаєнко. 2018 рік.
t.me/IulianBoikoTeam

Сліпе жеребкування 1/8 фіналу снукерного турніру British Open звело між собою Юліана Бойка та Марка Селбі.

Про це повідомила пресслужба WST.

Селбі – чотириразовий чемпіон світу, колишній лідер світового рейтингу і один із найтитулованіших гравців в історії цього виду спорту.

У попередньому раунді Юліан переміг Діна Джуньху. Китаєць за кар'єру виграв 15 рейтингових титулів. На рахунку "Жартівника з Лестера" аж 26 трофеїв.

Цікаво, що в 2016 році Селбі переміг у фіналі World Snooker Championship саме Джуньху.

Юліан ніколи не приховував, що саме Марк Селбі є для нього найулюбленішим гравцем.

Зокрема, ще в липні 2025-го в інтерв'ю "Чемпіону" Бойко відзначав це.

"З дитинства найбільше запам'ятався Марк Селбі. Він завжди був моїм улюбленим гравцем".

Матч між ними відбудеться у четвер, 3 вересня. Старт – 21:00 за київським часом. Трансляції British Open 2026 в Україні доступні на платформі HBO Max. 

снукер Юліан Бойко Марк Селбі

Марк Селбі

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