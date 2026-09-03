Бойко зіграє проти свого кумира в 1/8 фіналу British Open
Сліпе жеребкування 1/8 фіналу снукерного турніру British Open звело між собою Юліана Бойка та Марка Селбі.
Про це повідомила пресслужба WST.
Селбі – чотириразовий чемпіон світу, колишній лідер світового рейтингу і один із найтитулованіших гравців в історії цього виду спорту.
У попередньому раунді Юліан переміг Діна Джуньху. Китаєць за кар'єру виграв 15 рейтингових титулів. На рахунку "Жартівника з Лестера" аж 26 трофеїв.
Цікаво, що в 2016 році Селбі переміг у фіналі World Snooker Championship саме Джуньху.
Юліан ніколи не приховував, що саме Марк Селбі є для нього найулюбленішим гравцем.
Зокрема, ще в липні 2025-го в інтерв'ю "Чемпіону" Бойко відзначав це.
"З дитинства найбільше запам'ятався Марк Селбі. Він завжди був моїм улюбленим гравцем".
Матч між ними відбудеться у четвер, 3 вересня. Старт – 21:00 за київським часом. Трансляції British Open 2026 в Україні доступні на платформі HBO Max.