Бойко зіграє проти свого кумира в 1/8 фіналу British Open

Сліпе жеребкування 1/8 фіналу снукерного турніру British Open звело між собою Юліана Бойка та Марка Селбі.

Про це повідомила пресслужба WST.

Селбі – чотириразовий чемпіон світу, колишній лідер світового рейтингу і один із найтитулованіших гравців в історії цього виду спорту.

У попередньому раунді Юліан переміг Діна Джуньху. Китаєць за кар'єру виграв 15 рейтингових титулів. На рахунку "Жартівника з Лестера" аж 26 трофеїв.

Цікаво, що в 2016 році Селбі переміг у фіналі World Snooker Championship саме Джуньху.

Юліан ніколи не приховував, що саме Марк Селбі є для нього найулюбленішим гравцем.

Зокрема, ще в липні 2025-го в інтерв'ю "Чемпіону" Бойко відзначав це.

" З дитинства найбільше запам'ятався Марк Селбі. Він завжди був моїм улюбленим гравцем".

Матч між ними відбудеться у четвер, 3 вересня. Старт – 21:00 за київським часом. Трансляції British Open 2026 в Україні доступні на платформі HBO Max.