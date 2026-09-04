Бойко програв чотириразовому чемпіону світу на турнірі British Open

Український снукерист Юліан Бойко завершив виступи на турнірі British Open 2026.

У матчі 1/8 фіналу він програв титулованому Марку Селбі.

Снукер – British Open 2026

1/8 фіналу, 3 вересня

Марк Селбі (Англія) – Юліан Бойко (Україна) 4:2

Перший фрейм тривав близько години. На столі не було простих рішень, гравці майстерно робили сейфті. Як наслідок, кожен із них допустив аж по 3 фоли.

Юліан міг спокійно закривати фрейм на останній рожевій, але кожного разу губи лузи не приймали її. Марк все таки не зумів знайти снукер – 77:67 на користь українця.

В наступних двох партіях зірка снукеру не втрачав нагоди проводити серії. Брейки на 67 та 65 очок дозволили повести Марку.

Mark Selby 2️⃣-1️⃣ Iulian Boiko



The Jester recovers from losing the opener with breaks of 67 and 65 to edge his nose in front.#BritishOpen pic.twitter.com/FNb1pQLQ2P — Live Snooker (@Livesnooker) September 3, 2026

Згодом він закріпив перевагу. У фреймі №5 "Жартівник з Лестера" пішов у відрив. Юліан отримав шанс та зачистив стіл – 72:38.

На жаль, Марк більше не помилявся. Після 19 очок за перший підхід він видав серію на 63, чого вистачило для перемоги.

У попередньому раунді Юліан переміг Діна Джуньху. Китаєць за кар'єру виграв 15 рейтингових титулів. На рахунку Марка аж 26 трофеїв.

Цікаво, що в 2016 році Селбі переміг у фіналі World Snooker Championship саме Джуньху. Загалом англієць ставав чемпіоном світу 4 рази.

Юліан ніколи не приховував, що саме Марк Селбі є для нього найулюбленішим гравцем.

Зокрема, ще в липні 2025-го в інтерв'ю "Чемпіону" Бойко відзначав це.