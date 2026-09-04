Бойко програв чотириразовому чемпіону світу на турнірі British Open
Український снукерист Юліан Бойко завершив виступи на турнірі British Open 2026.
У матчі 1/8 фіналу він програв титулованому Марку Селбі.
Марк Селбі (Англія) – Юліан Бойко (Україна) 4:2
Перший фрейм тривав близько години. На столі не було простих рішень, гравці майстерно робили сейфті. Як наслідок, кожен із них допустив аж по 3 фоли.
Юліан міг спокійно закривати фрейм на останній рожевій, але кожного разу губи лузи не приймали її. Марк все таки не зумів знайти снукер – 77:67 на користь українця.
В наступних двох партіях зірка снукеру не втрачав нагоди проводити серії. Брейки на 67 та 65 очок дозволили повести Марку.
Згодом він закріпив перевагу. У фреймі №5 "Жартівник з Лестера" пішов у відрив. Юліан отримав шанс та зачистив стіл – 72:38.
На жаль, Марк більше не помилявся. Після 19 очок за перший підхід він видав серію на 63, чого вистачило для перемоги.
У попередньому раунді Юліан переміг Діна Джуньху. Китаєць за кар'єру виграв 15 рейтингових титулів. На рахунку Марка аж 26 трофеїв.
Цікаво, що в 2016 році Селбі переміг у фіналі World Snooker Championship саме Джуньху. Загалом англієць ставав чемпіоном світу 4 рази.
Юліан ніколи не приховував, що саме Марк Селбі є для нього найулюбленішим гравцем.
Зокрема, ще в липні 2025-го в інтерв'ю "Чемпіону" Бойко відзначав це.