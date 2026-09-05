Селбі на куражі, Трамп "знищив" Сіньтуна: результати 1/4 фіналу British Open

В англійському Челтнемі завершилися поєдинки 1/4 фіналу снукерного турніру British Open.

Перспективний англієць Стен Муді міг вийти вперше за кар'єру в півфінал. Його суперником був Ліам Хайфілд, який також ніколи не грав в 1/2 фіналу рейтингового турніру.

Досвід виявився важливішим за талант. 35-річний Хайфілд зробив три серії (73, 74, 56), а також дуже вивірено підходив до вибору удару. Ліам тратив на це 37,7 секунди. Це і дало потрібний результат – 5:2.

В іншому чвертьфіналі денної сесії Марк Селбі після перемоги над Юліаном Бойком просто не помітив Джека Лісовскі – 5:0.

Читайте також : Бойко: В Україні тренуватися під сирени та вибухи було б складно

Іраландець Аарон Хілл та валлієць Джек Джонс визначили переможця в десайдері. У контровій партії брейк на 70 очок дозволив фіналісту ЧС-2024 вирвати тріумф.

За останню путівку до півфіналу боролися Джадд Трамп і Чжао Сіньтун. Китаєць буквально тиждень тому змістив "Туза" з першої позиції світового рейтингу.

Англійця, схоже, це дуже сильно змотивувало. Він відразу повів 2:0 (брейки на 101 та 57 очок). Чжао "сотнею" відновив інтригу, але Трамп був не стримний – 5:1.

Снукер – British Open 2026

1/4 фіналу, 4 вересня

Ліам Хайфілд (Англія) – Стен Муді (Англія) 5:2

Марк Селбі (Англія) – Джек Лісовскі (Англія) 5:0

Джек Джонс (Вельс) – Арон Хілл (Ірландія) 5:4

Джадд Трамп (Англія) – Чжао Сіньтун (Китай) 5:1

Учасники 1/2 фіналу гарантували собі 20 тисяч фунтів призових. Фіналіст збагатиться на 45 тисяч, фіналіст – на 100.