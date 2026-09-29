Ексчемпіон світу зі снукеру проведе 7 років у в’язниці

Колишній чемпіон світу зі снукеру Грем Дотт отримав 7-річний тюремний термін.

Про це повідомляє ВВС.

49-річного шотландця визнали винним у сексуальному насильстві над дітьми. Йдеться про два епізоди, пов'язані з дітьми молодшого шкільного віку: один відноситься до періоду 1993-1996 років, другий до 2006-2010 років. Сам Дотт свою провину заперечував.

Професійна кар'єраа Дотта була припинена у квітні 2025 року після пред'явлення звинувачень. Шотландець є чемпіоном світу 2006 року, а також фіналістом 2004 і 2010 років. На міжнародному рівні він дебютував у 1994 році.

Перед цим він зумів виграти чемпіонат Великобританії серед молоді до 19 років у 1992 році та чемпіонат Шотландії серед аматорів у 1993 році.