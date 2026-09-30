Shenzhen Open 2026: Хіггінс програв, провал китайців

У місті Шеньжень завершився другий день снукерного турніру Shenzhen Open 2026.

Легендарний Джон Хіггінс завершив виступи після першого матчу. Чотириразовий чемпіон світу поступився англійцю Девіду Грейсу.

Шотландець розпочав поєдинок брейком на 116 очок, а потім забрав і другий фрейм.

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Надалі Грейс серіями на 60, 64, 93, 68 наблизився до перемоги. Хіггінс зумів зрівняти рахунок, але в десайдері кращим був англійський снукерист.

Загалом день вийшов невдалим для господарів турніру. Із шести китайців далі путівку здобув лише У Іцзе. Чинний чемпіон світу переграв Джеймі Кларка з рахунком 5:4.

Shenzhen Open залишили Сяо Годун, Дін Джуньху, Цзян Чжун та Лей Пейфань.

Програв свій матч і Пан Цзюньсюй, який не впорався зі Скоттом Дональдсоном. 31-річний шотландець перед цим вибив Чжао Сіньтуна.

Доля переможця вирішувалася в контровій партії. Cкотт відставав, але майстерно розібрався на останніх кольорових.

Снукер – Shenzhen Open 2026

Нагадаємо, раніше з свої матчі на турнірі програли Ронні О'Салліван і Марк Вільямс.