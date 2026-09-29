Shenzhen Open 2026: шалений виліт Вільямса, поразки О'Саллівана та Сіньтуна

У місті Шеньжень, Китай, розпочався престижний снукерний турнір Shenzhen Open 2026. Перший день приніс кілька сенсацій.

Із боротьби вибув Марк Вільямс, який формально вважався чинним чемпіоном, оскільки торік виграв X`ian Grand Prix. Shenzhen Open став правонаступником заходу в Сіані.

Зірковий валлієць вилетів від китайця Фана Чженьї. Марк програвав 2:4, але зумів перевести гру в десайдер. Зокрема, під час фрейму №8 оформив сенчурі-брейк на 118 очок.

У контровій партії була інтрига до останнього. За рахунку 44:47 Фан не забив останню рожеву кулю (6 очок). Марку для перемоги вистачало влучити її.

Він це зробив, але биток після удару впав у лузу. Фан отримав 6 очок за фол суперника, а потім забив рожеву та чорну, вирвавши перемогу.

Також вилетів і Ронні О'Салліван. Його кривдником став Цзян Цзюнь. "Ракета" програв із рахунком 2:5. У двох виграних фреймах Ронні оформив серії на 52 та 92 очки, але в решті був, відверто кажучи, непереконливим.

Представник Піднебесної чудово користувався можливостями, а в останньому фреймі взагалі зробив кліренс на 108 очок.

Завершив свої виступи і чемпіон світу 2025 року Чжао Сіньтун. Він у десайдері поступився шотландцю Скотту Дональдсону.

В інших поєдинках сенсацій не сталося: Ніл Робертсон, Джадд Трамп і Кріс Вейклін пройшли далі.

Джадд, наприклад, взагалі пройшов до третього раунду, оскільки Ентоні Макгілл знявся з турніру.

Снукер – Shenzhen Open 2026

Результати 28 вересня

Нагадаємо, Алі Картер розповів, чому мав тривалі конфлікти з Ронні О'Салліваном.