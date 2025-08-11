Бойко перемагає, Бресель знову поза грою, Трамп готується захистити титул: що очікувати від Saudi Arabia Masters?

З 8 до 16 серпня триває турнір зі снукеру Saudi Arabia Masters. Подія проходить у місті Джидда. За перемогу змагаються 144 снукеристи.

І хоч це всього другий турнір в історії, він уже вважається дуже престижним. По-перше, топові гравці охоче беруть у ньому участь. По-друге, переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів – стільки ж, скільки і на чемпіонаті світу.

За три дні вже сталося чимало цікавого, але лідери світового рейтингу вступають у гру лише з 5-го раунду, тож найяскравіші матчі ще попереду.

"Чемпіон" підготував огляд трьох перших раундів, а також розповість детальніше про суму призових та виділить ті факти, які вже встигли відбутися.

Юліан Бойко на ходу

Єдиний представник України в мейн-турі поки що викликає лише захоплення своєю грою.

У першому раунді він здолав китайця Лу Венвея (4:2), далі впевнено переграв англійця Зака Суреті (4:1), а в третьому колі був сильніший за валлійця Джексона Пейджа (4:2).

Причому найбільше проблем було саме з Венвеєм. У матчі проти Зака киянин за п’ять фреймів оформив п’ять півсотень, а проти Пейджа вразив чудовою влучністю при дальніх ударах. Юліан діяв виважено: не гнався за "очком тут і зараз", а грамотно будував брейки, робив розумні відіграші й ставив снукери.

Тепер на нього чекає зустріч із 28-річним Луїсом Хіткоутом. Англієць у Джидді показує потужну гру – три перемоги з рахунком 4:0.

І якщо саудит Айман Аламрі та таєць Санні Акані – не найвищий рівень перевірки, то розгром перспективного китайця Лея Пейфана виглядає по-справжньому сенсаційно. Лей, якому лише 22 роки, минулого року дістався 5-го раунду Saudi Arabia Masters, на чемпіонаті світу здолав самого Кайрена Вілсона, а в грудні 2024-го виграв Scottish Open, вибивши по черзі Хоссейна Вафаеї, Шона Мерфі, Стюарта Бінема, Тома Форда, Марка Аллена та У Іцзе.

У разі успіху Бойка чекає серйозний виклик – Кайрен Вілсон. Англієць є чемпіоном світу 2024 року і вже розпочав новий сезон із перемоги на Shanghai Masters.

"Завжди намагався рівнятися на тих, хто найкращий. Зараз такими для мене є Джадд Трамп і Кайрен Вілсон. Вони демонструють неймовірні результати, мають стабільність. Це гравці дуже високого рівня, тому й орієнтуюся зараз саме на них", – зізнавався 19-річний Юліан у нещодавньому інтерв’ю для "Чемпіона".

Сьогодні в нього може з’явитися шанс вийти на бій проти "Воїна". Тримаємо кулаки за Юліана.

Своє завдання-мінімум українець уже виконав – адже торік він вилетів у першому колі, поступившись Булчу Ревешу з рахунком 2:4.

Сенсації попередніх раундів

Особливо вирізняється 18-річний Стен Муді. Англієць спочатку здолав свого земляка Ліама Хайфілда (4:3 і дві "сотні"), а потім вибив досвідченого валлійця Раяна Дея (4:2). Тепер його чекає дуель із китайцем Юанем Сіцзюнем.

Без хепі-енду, але з дуже високо піднятою головою, турнір залишає поляк Міхал Шубарчик. Він пройшов англійця Раяна Девіса (4:2) та угорця Булчу Ревеша (4:3), але без особливих шансів поступився чемпіону світу 2015 року Стюарту Бінему (1:4). І тут закономірне питання: що ж такого особливого? Відповідь проста – хлопцю лише 14 років! Він наймолодший із усіх учасників мейн-туру. Дуже гідна гра від хлопчини з 8 чи 9 класу школи.

А головною сенсацією зі знаком "плюс" можна назвати 18-річного китайця Лан Юхао, який проводить свій перший сезон у професіоналах. Від його кия вже постраждали поляк Матеуш Барановскі (4:1), індус Ішпрет Сінгх (4:1), а в третьому раунді він розгромив земляка Лю Хаотяня (4:0) – 27-річний Лю останні чотири сезони стабільно утримувався у топ-50 світового рейтингу.

Фаворити не підтвердили статус

Меттью Селт два тижні тому дістався до вісімки найкращих у рейтинговій Лізі чемпіонів, де за весь турнір здобув 5 перемог при 3 нічиїх і лише 1 поразці. Причому програв він тільки шотландцю Стівену Магвайру (0:3), який зрештою і став тріумфатором.

Тож цілком очевидно, що й у Саудівській Аравії 40-річний англієць планував "пошуміти". Але тут на сцену виходить Іво Бобул (хто б міг подумати?) з хітом "Та, на жаль, не судилося" – виліт уже в першому матчі від Олівера Лайнса (3:4). Причому вирішальний фрейм Меттью буквально віддав сам.

Слідом за ним з турніром попрощався й англієць Том Форд – несподівана поразка від пакистанця Фараха Аджаба (2:4).

Про головний провал ми вже згадували вище – Лей Пейфань і його нищівна поразка 0:4 від Луїса Хіткоута.

Продовжує своє падіння і найзірковіший снукерист в історії Гонконгу – 47-річний Марко Фу. Колишній №7 світового рейтингу в першому колі поступився вдвічі молодшому китайцю Чангу Бін’ю. І хоч Ронні О’Салліван, Марк Вільямс та Джон Хіггінс доводять, що вік – не вирок у снукері, все ж, як і в будь-якому спорті, роки беруть своє.

Хайлайт перших днів

Тепчая Ун-Ну давно добре відомий у мейн-турі. За ці роки він встиг зачарувати фанатів своєю ризиковою, швидкою і видовищною манерою гри.

І цього разу 40-річний таєць знову нагадав, чому його називають одним із найяскравіших брейкбілдерів сучасності. У матчі проти Джордана Брауна він вийшов до столу й залишив його вже з максимальним брейком – 147 очок!

Для Тепчаї це п’ятий максимум у кар’єрі, а загалом – 220-й в історії снукеру (рахуються лише професійні турніри). Якщо до кінця змагань ніхто не зможе повторити його досягнення, Ун-Ну отримає 50 тисяч фунтів за найбільший брейк турніру.

Жінки і їхні результати

У снукері немає гендерного поділу на професійному рівні. На відміну від тенісу, боксу чи футболу, цей вид спорту – не контактний і не залежить від фізичної сили, вибуховості чи швидкості. Звісно, певну перевагу можуть дати антропометричні дані чи довжина рук, але головне тут – майстерність володіння києм.

Чинна чемпіонка світу серед жінок Бай Юлу відмовилася від участі, щоб представити Китай на Всесвітніх іграх. Тож честь жіночого снукеру в Джидді захищали Реан Еванс, Мінк Нутчарут та Ин Оньї.

На жаль, Мінк і Ин швидко завершили боротьбу – таїландка поступилася німцю Умуту Дікме (1:4), а представниця Гонконгу у контрі програла єгиптянину Хатему Яссену (3:4).

Найкращий результат показала Еванс – 12-разова чемпіонка світу серед жінок. Вона впевнено пройшла індуса Крейшха Гурбахані та валлійця Ліама Девіса, але у третьому колі натрапила на Джека Лісовскі, який не залишив їй жодних шансів – 4:0.

Лука Бресель знову поза грою

Здається, скоро турнірів, на яких грає "бельгійська пуля", буде значно менше, ніж тих, де він не з’являється.

Чемпіон світу 2023 року не приїхав до Джидди, пославшись на медичні протипоказання.

Лука вже знявся з кваліфікації Wuhan Open, обравши відпочинок із дівчиною. Також пропустив Лігу чемпіонів. І ось тепер – відмова від участі в аравійському мастерсі.

Бресель – справжній антагоніст снукерної класики, і саме це робить його особливим. Він ніби Роналдіньйо у світі більярду. І не випадково Лука порівнює себе саме з цим бразильцем.

Та не варто забувати: і Роналдіньйо, і Бреселя фанати полюбили за магію та талант, а не за вибрики. Тож кожен його вихід до кию – це подія, якої з нетерпінням чекають уболівальники. На жаль, цього разу в Джидді ми цього не побачили.

Що далі?

Після четвертого раунду до боротьби приєднаються представники топ-16 світового рейтингу. Поки імена суперників невідомі, тож робити конкретні прогнози складно.

Уже в шостому раунді може відбутися справжнє англійське дербі Трамп – Картер. Джадд наразі єдиний переможець Saudi Arabia Masters в історії, але всі ми знаємо – захистити титул складніше, ніж його здобути.

До того ж, потенційний суперник "Туза" перебуває у чудовій формі. Лише тиждень тому у Шанхаї Алі переміг одразу двох мастодонтів – Марка Вільямса та Марка Селбі. А у фіналі дав гідний бій Кайрену Вілсону: рахунок був 9:9, але останні два фрейми "Воїн" провів сильніше.

Утім, Картер поїхав зі Шанхаю з чималою сумою – 105 тисяч фунтів.

А що по грошах?

Коротко – усе шикарно. Загальний призовий фонд складає 2 млн 302 тисячі фунтів.

Розподіл коштів виглядає так:

Winner: £500,000

Runner-up: £200,000

Semi-final: £100,000

Quarter-final: £50,000

Last 16: £30,000

Last 32: £20,000

Last 48: £11,000

Last 80: £7,000

Last 112: £4,000

Last 144: £2,000

147 break: £50,000

Станом на 6:00 11 серпня (момент виходу статті) Юліан Бойко вже гарантував собі £11,000 – і це не лише гроші, а й рейтингові очки.

Найбільший куш отримає переможець – півмільйона фунтів. Фіналіст збагатиться на £200,000, півфіналісти – на £100,000. Навіть учасники чвертьфіналу підуть із солідним доходом – по £50,000 кожен.

Де дивитися Saudi Arabia Masters?

Трансляції матчів проводить телеканал Eurosport, який доступний для українських глядачів на платформі MEGOGO.