Польський снукерист не стримав сліз від виходу на чемпіонат світу

Антоні Ковальські став першим поляком в історії, який зіграє на чемпіонаті світу зі снукеру. 22-річний Антек під час інтерв'ю після перемоги над Джеймі Джонсом не зміг стримати сліз.

Його слова передає пресслужба WST.

"Найкраще пояснення того, як багато це для мене означає, я зазвичай ніколи не плачу! Це єдиний раз, коли я більше думав про збереження місця в турі, аніж про виступ у "Крусіблі". Зараз маю стільки емоцій. Для закордонного гравця, як я, це особливо важливо. Мої батьки та дівчина теж приїдуть до "Крусібла", це буде неймовірно, я не можу дочекатися", – сказав Ковальські.

Перед стартом кваліфікації Антек ризикував втратити місце в мейн-турі. Задля збереження статусу професіонала він мав здолати трьох суперників, що і зробив.

Поляк відзначив топового виконавця зі світу снукеру Кріса Вейкліна, який допомагає йому в повсякденному житті.

"Хотів би, щоб у кожного був такий друг, як Кріс. Він дуже допоміг мені, нічого не вимагаючи натомість. Завдяки йому я став кращим. Сподіваюся, ми не зіграємо один проти одного".

Чемпіонат світу зі снукеру стартує найближчої суботи, 18 квітня. Переможець події отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, під час World Snooker Championship Ронні О'Салліван мешкатиме в Дубліні.

