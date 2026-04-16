О'Салліван зійдеться з китайцем, Трампу дістався "таксист": результати жеребкування чемпіонату світу
Відбулося жеребкування чемпіонату світу зі снукеру 2026. Його проводили на BBC 5 Live Breakfast ведучі Рейчел Берден та Рік Едвардс за участю чемпіона світу 2010 року Ніла Робертсона.
Результати жеребкування публікує пресслужба World Snooker Tour.
Снукер – чемпіонат світу 2026
Сітка жеребкування
- Чжао Сіньтун (Китай) VS Ліам Хайфілд (Англія)
- Дін Джуньху (Китай) VS Девід Гілберт (Англія)
- Сяо Гуодун (Китай) VS Чжоу Юелун (Китай)
- Шона Мерфі (Англія) VS Фань Чженьї (Китай)
- Джон Хіггінс (Шотландія) VS Алі Картера (Анлія)
- Ронні О'Салліван (Англія) VS Хе Гоцян (Китай)
- Кріс Вейклін (Англія) VS Ліама Пуллена (Вельс)
- Ніла Робертсон (Австралія) VS Пан Цзюньсюй (Китай)
- Кайрен Вілсон (Англія) VS Стен Муді (Англія)
- Марк Аллен (Північна Ірландія) VS Чжан Аньда (Китай)
- Баррі Хокінс (Англія) VS Меттью Стівенс (Вельс)
- Марк Вільямс (Вельс) VS Антоні Ковальські (Польща)
- Марк Селбі (Англія) VS Джак Джонс (Вельс)
- У Іцзе (Китай) VS Лей Пейфань (Китай)
- Сі Цзяхуей (Китай) VS Хоссейн Вафаеї (Іран)
- Джадд Трамп (Англія) VS Гері Вілсон (Англія)
Найбільш цікавою виглядає "Четвірка №2". Джон Хіггінс і Ронні О'Салліван можуть зійтися вже в другому раунді. "Ракету" також може очікувати Алі Картер, який тривалий час мав складні стосунки зі своїм зірковим земляком.
Також у цьому посіві Ніл Робертсон і Кріс Вейклін, який проводить найкращий сезон у кар'єрі.
Чинний чемпіон світу Чжао Сіньтун розпочне турнір поєдинком проти Ліама Хайфілда. Англієць проводить свій чотирнадцятий сезон у мейн-турі, але найвища позиція світового рейтингу в нього була №39. Ймовірно, найбільш небезпечним у його "Четвірці №1" є Шон Мерфі.
Цікава і "Четвірка №3". Кайрен Вілсон – чемпіон світу 2024 року – зіграє проти 19-річного Стена Муді. Муді – головна надія Англії у цьому виді спорту.
Поляк Антоні Ковальські також буде дебютантом "Крусібла". Йому доведеться зіграти проти триразового чемпіона світу та фіналіста попереднього ЧС Марка Вільямса.
Справжній бій ветеранів буде між 46-річним Баррі Хокінсом (фіналіст ЧС-2013) та 48-річним Меттью Стівенсом (фінали World Snooker Championship 2000 та 2005 років).
В нижній частині посіву все йде до того, що в 1/4 фіналу зіграють Марк Селбі та Джадд Трамп, але на їх шляху може бути кілька непростих суперників.
Джадд цього року вже програвав Гері Вілсону. Його опонент тривалий час працював у службі таксі, тому має прізвисько "таксист".
Чемпіонат світу стартує найближчої суботи, 18 квітня. Подія відбудеться в театрі "Крусібл" у місті Шеффілд, Англія.
