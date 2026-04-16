О'Салліван зійдеться з китайцем, Трампу дістався "таксист": результати жеребкування чемпіонату світу

Відбулося жеребкування чемпіонату світу зі снукеру 2026. Його проводили на BBC 5 Live Breakfast ведучі Рейчел Берден та Рік Едвардс за участю чемпіона світу 2010 року Ніла Робертсона.

Результати жеребкування публікує пресслужба World Snooker Tour.

Снукер – чемпіонат світу 2026

Сітка жеребкування

Чжао Сіньтун (Китай) VS Ліам Хайфілд (Англія)

Дін Джуньху (Китай) VS Девід Гілберт (Англія)

Сяо Гуодун (Китай) VS Чжоу Юелун (Китай)

Шона Мерфі (Англія) VS Фань Чженьї (Китай)

Джон Хіггінс (Шотландія) VS Алі Картера (Анлія)

Ронні О'Салліван (Англія) VS Хе Гоцян (Китай)

Кріс Вейклін (Англія) VS Ліама Пуллена (Вельс)

Ніла Робертсон (Австралія) VS Пан Цзюньсюй (Китай)

Кайрен Вілсон (Англія) VS Стен Муді (Англія)

Марк Аллен (Північна Ірландія) VS Чжан Аньда (Китай)

Баррі Хокінс (Англія) VS Меттью Стівенс (Вельс)

Марк Вільямс (Вельс) VS Антоні Ковальські (Польща)

Марк Селбі (Англія) VS Джак Джонс (Вельс)

У Іцзе (Китай) VS Лей Пейфань (Китай)

Сі Цзяхуей (Китай) VS Хоссейн Вафаеї (Іран)

Джадд Трамп (Англія) VS Гері Вілсон (Англія)

Найбільш цікавою виглядає "Четвірка №2". Джон Хіггінс і Ронні О'Салліван можуть зійтися вже в другому раунді. "Ракету" також може очікувати Алі Картер, який тривалий час мав складні стосунки зі своїм зірковим земляком.

Також у цьому посіві Ніл Робертсон і Кріс Вейклін, який проводить найкращий сезон у кар'єрі.

Чинний чемпіон світу Чжао Сіньтун розпочне турнір поєдинком проти Ліама Хайфілда. Англієць проводить свій чотирнадцятий сезон у мейн-турі, але найвища позиція світового рейтингу в нього була №39. Ймовірно, найбільш небезпечним у його "Четвірці №1" є Шон Мерфі.

Цікава і "Четвірка №3". Кайрен Вілсон – чемпіон світу 2024 року – зіграє проти 19-річного Стена Муді. Муді – головна надія Англії у цьому виді спорту.

Поляк Антоні Ковальські також буде дебютантом "Крусібла". Йому доведеться зіграти проти триразового чемпіона світу та фіналіста попереднього ЧС Марка Вільямса.

Справжній бій ветеранів буде між 46-річним Баррі Хокінсом (фіналіст ЧС-2013) та 48-річним Меттью Стівенсом (фінали World Snooker Championship 2000 та 2005 років).

В нижній частині посіву все йде до того, що в 1/4 фіналу зіграють Марк Селбі та Джадд Трамп, але на їх шляху може бути кілька непростих суперників.

Джадд цього року вже програвав Гері Вілсону. Його опонент тривалий час працював у службі таксі, тому має прізвисько "таксист".

Чемпіонат світу стартує найближчої суботи, 18 квітня. Подія відбудеться в театрі "Крусібл" у місті Шеффілд, Англія.

