"Судний день" у Шеффілді: поляк вписав себе в історію, Муді тріумфує після лікарні

У місті Шеффілд на арені "English Institute of Sport" розпочався останній раунд кваліфікації на чемпіонат світу зі снукеру. Хоч він і триває два дні, але через важливість цього етапу для кожного гравця має назву Judgment Day (Судний день).

Снукер – кваліфікація на чемпіонат світу

14 квітня, четвертий раунд

Хосейн Вафаеї (Іран) 10-4 Гао Ян (Китай)

Чжоу Юелун (Китай) 10-4 Майкл Холт (Англія)

Метью Стівенс (Вельс) 10-7 Стюарт Бінгем (Англія)

Антоні Ковальскі (Польща) 10-8 Джеймі Джонс (Вельс)

Девід Гілберт (Англія) 10-6 Аарон Хілл (Ірландія)

Стен Муді (Англія) 10-9 Цзян Цзюнь (Китай)

Ліам Пуллен (Вельс) 10-8 Ноппон Саєнгкхам (Таїланд)

Пан Цзюньсюй (Китай) 10-8 Джексон Пейдж (Вельс)

Іранець Хосейн Вафаеї програвав 0-2 та 1-4, але зібрався та видав спурт. Для "Принца Персії" це вже буде п'ятий чемпіонат світу поспіль. Вчетверте поспіль в основну стадію вийшов Пан Цзюньсюй. Не мав особливих проблем і Чжоу Юелун із Майклом Холтом.

А ось Цзян Цзюнь не підтримав своїх земляків. У матчі зі Стеном Муді вони часто змінювали лідерство, але молодий англієць виграв десайдер.

Для 19-річного снукериста це дуже важливий успіх. За день до гри він був госпіталізований із тонзилітом, але під власну відповідальність попросив виписати його з лікарні.

Також це тріумф для Англії. Вперше з 2007 року цю країну на ЧС представить тінейджер. Тоді подібне вдалося 17-річному Джадду Трампу.

Another debutant as 19-year old Stan Moody beats Jiang Jun in a decider!



As Dave Hendon said.. first British teenager to make his debut at the Crucible since Judd Trump in 2007 at the age of 17.



Amazingly Stan was in hospital yesterday with tonsillitis and discharged himself — SnookerInfo (@SnookerInfo147) April 14, 2026

Також дебютантами "Крусібла" будуть Антоні Ковальські та Ліам Пуллен.

Для Ковальські це також дуже потрібний тріумф. Щоб не втратити прописку в мейн-турі, йому треба було проходити кваліфікацію – він це зробив.

Антоні стає першим представником Польщі, який потрапив на World Snooker Championship.

Цікавим було протистояння досвідченого Девіда Гілберта і лідера туру серед ірландців Аарона Хілла. Торік англієць не пустив свого візаві в "Крусбіл". Тепер історія повторилася.

Найбільш гучним за іменами було протистояння Меттью Стівенса та Стюарта Бінгема. Валлієць двічі грав у фіналі ЧС, а Бінгем ставав чемпіоном у 2015-му.

Меттью, який не грав в основній стадії чемпіонату світу останні три роки, цього разу був дуже налаштований, що і дозволило перемогти.

Останні вісім учасників головної події в світі снукеру визначаться сьогодні, 15 квітня. Світова першість стартує найближчої суботи, 18 квітня.

