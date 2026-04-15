"Судний день" у Шеффілді: поляк вписав себе в історію, Муді тріумфує після лікарні
У місті Шеффілд на арені "English Institute of Sport" розпочався останній раунд кваліфікації на чемпіонат світу зі снукеру. Хоч він і триває два дні, але через важливість цього етапу для кожного гравця має назву Judgment Day (Судний день).
- Хосейн Вафаеї (Іран) 10-4 Гао Ян (Китай)
- Чжоу Юелун (Китай) 10-4 Майкл Холт (Англія)
- Метью Стівенс (Вельс) 10-7 Стюарт Бінгем (Англія)
- Антоні Ковальскі (Польща) 10-8 Джеймі Джонс (Вельс)
- Девід Гілберт (Англія) 10-6 Аарон Хілл (Ірландія)
- Стен Муді (Англія) 10-9 Цзян Цзюнь (Китай)
- Ліам Пуллен (Вельс) 10-8 Ноппон Саєнгкхам (Таїланд)
- Пан Цзюньсюй (Китай) 10-8 Джексон Пейдж (Вельс)
Іранець Хосейн Вафаеї програвав 0-2 та 1-4, але зібрався та видав спурт. Для "Принца Персії" це вже буде п'ятий чемпіонат світу поспіль. Вчетверте поспіль в основну стадію вийшов Пан Цзюньсюй. Не мав особливих проблем і Чжоу Юелун із Майклом Холтом.
А ось Цзян Цзюнь не підтримав своїх земляків. У матчі зі Стеном Муді вони часто змінювали лідерство, але молодий англієць виграв десайдер.
Для 19-річного снукериста це дуже важливий успіх. За день до гри він був госпіталізований із тонзилітом, але під власну відповідальність попросив виписати його з лікарні.
Також це тріумф для Англії. Вперше з 2007 року цю країну на ЧС представить тінейджер. Тоді подібне вдалося 17-річному Джадду Трампу.
Також дебютантами "Крусібла" будуть Антоні Ковальські та Ліам Пуллен.
Для Ковальські це також дуже потрібний тріумф. Щоб не втратити прописку в мейн-турі, йому треба було проходити кваліфікацію – він це зробив.
Антоні стає першим представником Польщі, який потрапив на World Snooker Championship.
Цікавим було протистояння досвідченого Девіда Гілберта і лідера туру серед ірландців Аарона Хілла. Торік англієць не пустив свого візаві в "Крусбіл". Тепер історія повторилася.
Найбільш гучним за іменами було протистояння Меттью Стівенса та Стюарта Бінгема. Валлієць двічі грав у фіналі ЧС, а Бінгем ставав чемпіоном у 2015-му.
Меттью, який не грав в основній стадії чемпіонату світу останні три роки, цього разу був дуже налаштований, що і дозволило перемогти.
Останні вісім учасників головної події в світі снукеру визначаться сьогодні, 15 квітня. Світова першість стартує найближчої суботи, 18 квітня.
Нагадаємо, Ронні О'Салліван під час чемпіонату світу мешкатиме в Дубліні.