О'Салліван розповів, як готувався до чемпіонату світу

Семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван, який є одним із фаворитів і World Snooker Championship 2026, розповів про свою підготовку до світової першості.

У коментарі для TNT Sports "Ракета" зазначив, що тренувався й відпочивав, щоб не стомитися від гри.

"Насамперед, я радий бути тут. Було б чудово показати гідну гру. Зараз я граю не так багато, тому в моєму віці мені набридло просто тренуватись. Я роблю підготовку поетапно: кілька днів займаюся, а потім роблю перерву на якийсь час, бо я все ще хочу отримувати задоволення від снукера, а не відчувати, що роблю це лише заради професії", – сказав Ронні.

О'Салліван додав, що вже не вважає себе найнебезпечнішим суперником.

"Це інший вид підготовки, але і з нею я все ще сподіваюся набрати форму в якийсь момент протягом сезону і, можливо, досягти одного-двох хороших результатів. Але, звісно, ​​зараз я вже не такий небезпечний для суперників, як раніше".

Зірковий снукерист переконаний, що формат ЧС і гра в "Крусіблі" дуже непередбачувана, тому максимальна підготовка й близько не гарантує успіх.

"Але суть Крусібла в тому, що можна вкласти всі сили у тренування та підготовку до чемпіонату світу, робити все правильно, і все одно не досягти успіху, тому що ти просто не можеш добре справлятися з важливими турнірами. Потрібно вміти справлятися з тиском цієї арени, і саме тому одні топові снукеристи найчастіше виграють великі турніри, а інші топові снукеристи – ні. Справа не в тому, що вони більше тренуються чи роблять щось особливе. Деякі трохи краще за інших справляються з більш серйозними завданнями", – заявив легенда цієї гри.

Ронні стартує на чемпіонаті світу сьогодні, 21 квітня, матчем проти Хе Гоцяна. 25-річний китаєць – дебютант "Крусіблу". Символічно, що наразі Хе має перевагу над англійцем в особистих матчах – 2:1.

Нагадаємо, з наступного року призовий фонд World Snooker Championship збільшиться на 25%.